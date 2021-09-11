男扮女裝戴假髮潛入校園　警、校聯手逮獲怪男

▲張姓男子涉嫌男扮女裝戴假髮，潛入台南市東區1所國中校園，校方人員發現可疑上前詢問時離開，市警一分局德高派出所員警據報，迅速在校園外查獲張男。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

22歲張姓男子涉嫌男扮女裝戴假髮，於下午時分潛入東區1所國中校園，校方人員發現可疑上前詢問，張男轉身離開，市警一分局德高派出所員警據報，迅速到場在校園外查獲張男，張男表示只是進入校園「逛逛」，惟張男無故侵入校園，且違反防疫警戒規定，全案偵訊後依無故侵入罪嫌移送法辦，另移衛生局裁罰。

警方指出，9月6日下午5時多，接獲轄區1所國中學校通報，有名陌生男子裝扮可疑且未經同意進入校園，該校老師發現陌生臉孔，緊跟男子身後，並與警方合力於校園外逮捕該名男子到案，立即啟動校安機制。

據悉，該名22歲張姓男子刻意男扮女裝，戴上假髮，趁當天下午5時許學生放學之際，未經校方許可，偷偷潛入校園；所幸該校老師相當機警，發現陌生臉孔且行跡可疑，立即請男子說明來意，惟男子不予理會，隨即轉身離開校園，老師尾隨在後並立即通報警方。

經德高派出所巡佐朱晉宏、警員姜誠、王任信及秦信華趕赴現場，隨即在校園外不遠處當場逮捕該名張姓男子，張男對為何無故侵入校園，僅表示想進為入「逛逛」。全案依無故侵入罪嫌移送法辦外，因張男違反疫情二級警戒校園未經准許或開放時間不得進入校園開放區域之防疫規定（跑到行政大樓與女廁），及未落實實聯制，另依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰。

台南市警一分局德高所長陳宗鑫指出，警方會持續加強校園周邊安全維護，並與學校保持橫向聯繫合作，共同維護學生安全。

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