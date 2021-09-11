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首見台灣今年結婚離婚對數將近一比一　台大教授曝1隱憂

▲台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲受到新冠肺炎影響，今年結婚的新人對數比去年同期大幅減少。圖為台南市2019年聯合婚禮。（資料照／記者林悅翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣今年8月首度出現「結婚對數與離婚對數將近一比一」的狀況，今年1到8月結婚對數為6萬9461對，比去年同期少了7791對；若以單月的數據來看，8月共有4273對新人結婚、4115對離婚。台大社會系教授薛承泰認為，之所以會在短短1年內出現這樣明顯的變化，推測與新冠肺炎疫情降低國人結婚意願有關，這連帶也會對未來1年內的生育狀況造成不良影響。

根據內政部公布的最新資料統計顯示，2021年1月至8月全國共有6萬9461對新人結婚，而2020年一整年共有12萬1702對結婚，若扣除2020年9月至12月的數據，同樣以1到8月做比較，今年整整比去年少了7791對。

台灣2020年、2021年的結婚及離婚對數統計。（圖／內政部）

▲台灣2020年、2021年的結婚及離婚對數統計。（圖／內政部）

而在離婚的部分，今年1到8月共有3萬1010對夫妻離婚。若以單月數據來看，今年8月共有4115對離婚，與同月的結婚對數4273對，僅僅相差158對。

根據《經濟日報》報導，台大社會系教授薛承泰表示，今年8月的結婚對數有可能創下新低紀錄，而且首次出現「結婚對數與離婚對數將近一比一」的狀況，推測應該與新冠肺炎疫情降低國人結婚意願有關，才會在短短1年內出現這樣的差距；此外，結婚對數是生育率的重要關鍵，也就是說，未來1年內的生育狀況恐怕也會因此受到不良影響。

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