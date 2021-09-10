板橋某社區「埃及爸」成箭靶　妻不忍了：欲加之罪、何患無辭

▲新北市板橋某處社區群聚染疫大樓，其中一棟大樓住戶全隔離。（資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

Delta變種病毒讓國內民眾再度人心惶惶，板橋某社區的「埃及爸」返台後被驗出Delta變種病毒，和他（案16160）同日入境的哥哥和表哥也在9日確診，足跡遍布半個台灣。

中央流行疫情指揮中心10日公布新北幼兒園群聚最新定序，指揮官陳時中表示，埃及爸一家三口中的媽媽和小孩2人定序結果出爐，都是感染同一序列Delta病毒株，與幼兒園本身都是同一傳染源，該群聚案維持27例，但確診的埃及爸一家現在成了眾矢之的，面對外界的質疑，媽媽也首度對外發聲。

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據《三立新聞網》指出，這位媽媽表示自己沒什麼壓力或情緒，很高興幼兒園老師從目標箭靶脫身，所有家長都很團結，力挺老師，但先生因為確診成了新標靶，對此，她轉達了先生的想法，「身為一個本來很愛台灣的外國配偶，他想看看台灣政府及媒體怎麼表現，如果最終還是充滿針對性、狹隘的處理，以一種『欲加之罪、何患無辭』的方式，他會非常失望跟憤怒」。

她說，自己和先生以及家人從入境後完全遵守防疫規定隔離，且一路陰性無症狀，自己要求先生快篩也是陰性，「我們家孩子一有症狀，我們同住家人就請假不上課、不上班、減少所有非必要接觸，中間也兩度居家自篩陰性、自發性去做PCR也陰性，這些訊息我講一百次，也不會被採用。最後只會看到我們一家都是陽性」。

這位媽媽繼續表示，她知道所有第一線疫調人員疲於奔命在匡列、疫調，他們每天累積超過10小時，從各區警察局、衛生所再到衛生局，然而最後呈現在媒體上的資訊仍是片面、不完整，「我努力表達給衛生局的訴求是，如果要斷定我先生他們真的是境外移入，與他們同班機入境的乘客，也有可能與我先生他們有相同狀況，應該篩檢，才能達到政府說的防堵」。

這位媽媽最後強調，「目前只希望政府能更宏觀的檢視我們的案子。而不是看起來做了很多，但其實都繞著我們一家做」，她認為，如此勞師動眾卻相對簡便交待的方式，交出一組戰犯後，歡喜結案，「但對台灣真的有用嗎」？

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