翁啟惠12歲離家遇化學嚴師　南一中壘球擲遠No.1！美術+合唱奪獎

▲翁啟惠於中研院基因體研究中心，接受台南一中百年慶特刊專訪（圖：姚巧梅提供）

記者林悅／台南報導

威爾許基金會10日公布2021年威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry）得主，由前中央研究院院長、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠獲獎，這也是台灣第一人。

翁啟惠是台南一中第21屆校友，初中、高中皆在台南一中就讀，也是台南一中第2屆校友傑出成就獎得主。翁啟惠接受台南一中百年校慶紀念特刊專訪時談到，他12歲那年考上台南一中初中部，是義竹國小唯一一位上榜的學生，也開始對自己有自信。獨自一人離開家鄉義竹，前往台南求學，自己在外租屋，自己打理生活，自己煮飯做菜，學會獨立自主。而他於1998年驚豔全球的發明，靈感就來自做菜。

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翁啟惠：「我常一個人做吃的，為了方便，習慣把所有的菜都丟進電鍋裡去煮，化學實驗也像做菜。有天突然靈機一動，心想合成醣類何必一步一步來，一定有方法能快速又便利地合成而且量產」。

翁啟惠愛上化學的理由之一，是因為化學的反應常讓他感到驚喜。就讀南一中時，翁啟惠在化學課做實驗獲得成功，平時對學生很嚴格的化學老師，公開稱讚他，讓他受到鼓舞，信心大增，並開始發現自己的特長，認為自己適合做實驗研究，也開啟了未來。

台南一中時期的翁啟惠允文允武，德智體群美樣樣均衡發展。在南一中時他得過書法比賽、美術比賽的獎項，還在合唱比賽中與團員一起擊敗各地名校，拿下全國第一。

翁啟惠也是南一中校慶運動會壘球擲遠的紀錄保持人，當年在運動會時將壘球從一部校區丟擲到二部，全場驚呼。他也常跟同學在校區後方空地打棒球，總是擔任強力投手，KO打者。由於臂力強勁，每次打躲避球時，同學一看到他持球就嚇得半死。

翁啟惠認為一個人最重要的，就是要有強烈的好奇和獨立的精神。好奇心引發興趣，有興趣就會產生動力，獨立思考的習慣也會養成。翁啟惠：「在美國，我就是這樣被指導出來的。美國的教授不太會告訴你怎麼做，只給大方向。他們讓學生自己跑圖書館、查資料、設計實驗，做到自動自發。」臺南一中也邀請翁啟惠於2022年4月15日舉辦百年校慶講座，以及「假如能重回南一中」座談會，將自己的成長經驗分享給學弟妹。

翁啟惠在中學時期就已像海綿般廣泛吸收科學與人文知識，他認為「研究科學、啟鑰人文」才是平衡的人生。

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