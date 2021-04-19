南一中學生撿菸蒂喚起社會重視環境　市長黃偉哲嘉勉表揚

▲台南一中學生及家齊高中學生舉辦撿菸蒂淨街活動，場勘時即率先撿拾，引起社會重視，市長黃偉哲親自表揚學子們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

癮君子隨手丟菸蒂有礙市容觀瞻，台南一中學生及家齊高中學生舉辦撿菸蒂淨街活動，場勘時即率先撿拾，引起社會重視「小菸蒂、大問題」，市長黃偉哲肯定學子們愛鄉愛土情懷，19日親自嘉勉並接下學生淨街邀請卡，期許市民朋友向學生看齊，盡一己之力清淨家園。

黃偉哲市長下午在永華市政中心，嘉勉一中學生陳俊哲、楊子賝、李知器及家齊高中學生林彤芸等4名場勘時即熱心撿菸蒂之學生並頒授感謝狀。市議員吳禹寰、陳怡珍、周麗津、李啟維、蔡旺詮，台南一中校長廖財固、家齊高中校長陳韻如等也出席表揚會見證溫馨一刻。

市長黃偉哲欣慰的表示，年輕朋友願意站出來關心社會，愛護社會的心意令人感動，更令人佩服的是，學生們不只關心還「起而行」，讓我們深信臺南未來會更好，城市更美麗。不吸菸有益健康，也減少他人吸二、三手菸的機會，希望癮君子可以減少吸菸，為健康、環境共創雙贏。

學生趁機向市長請益，了解到原來紅綠燈路口、公園及遊憩等地點場所是最常被亂丟菸蒂處。黃偉哲市長也指出，菸蒂雖小但濾嘴是塑膠纖維製造，無法自然分解，菸蒂亂丟會造成環境問題，環境要好除了公部門的力量，也需要全體市民一起努力，盼民間與公部門攜手，環境更好。

環保局長謝世傑表示，菸蒂體積小，吸菸者常忽略對環境的影響，清理菸蒂是清潔人員頭痛的問題，盼眾癮君子不亂丟菸蒂，負起對環境的責任。學生們在4月24日在中西區舉辦「探得無菸」撿菸活動，環保局將全力協助。

清潔人員透露，癮君子以為將菸蒂投入水溝裡，水會將菸蒂帶走，常練投擲功力，水溝蓋縫隙及四周堆滿菸蒂，清潔起來費工又費時。菸蒂丟水溝也不利水流，一旦堵塞對環境衛生帶來負面影響。2020年共裁處1982件亂丟菸蒂案件。

陳俊哲、楊子賝、李知器、林彤芸等4人籌辦撿菸蒂活動，預定號召百餘名學生於中西區河樂廣場一帶撿菸蒂。3月23日在放學後探勘活動路線，見有許多的菸蒂便蹲身撿拾，短短20分鐘就撿了200個菸蒂，他們撿菸蒂的行為，被退休巡佐吳勝宏在臉書分享，臉友們按讚外也一再轉傳，引起社會大眾重視。

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