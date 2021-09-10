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習近平金磚峰會「狂灑疫苗」！宣布捐1億劑給發展中國家

▲▼習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社台北9日電

中國國家主席習近平9日晚間在金磚國家峰會宣布，中國今年內將向發展中國家無償捐贈1億劑新冠疫苗。

據官媒新華網報導，習近平9日晚上以視訊方式出席第13屆金磚五國（BRICS）峰會。他在會中指出，截至目前，中方已向100多個國家和國際組織提供超過10億劑新冠疫苗和原液，將努力全年對外提供20億劑疫苗。

習近平並宣布，在向新冠疫苗全球取得機制（COVAX）捐贈1億美元基礎上，今年內中國將再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

據報導，習近平說，當前疫情仍在全球肆虐，世界經濟復甦艱難曲折，國際秩序演變深刻複雜。面對挑戰，金磚國家要展現擔當，推動踐行真正的多邊主義，推動全球團結抗疫，推動開放創新增長，推動共同發展，為世界和平與發展作出積極貢獻，推動構建人類命運共同體。

▲▼注射劑，疫苗示意圖。（圖／CFP）

▲習近平表示，中國今年內將向發展中國家捐贈1億劑新冠疫苗。（示意圖／CFP）

習近平就金磚國家務實合作提出5點倡議：第一，堅持同舟共濟，加強公共衛生合作；第二，堅持公平可及，加強疫苗國際合作；第三，堅持互利共贏，加強經濟合作；第四，堅持公平正義，加強政治安全合作；第五，堅持互學互鑒，加強人文交流合作。

習近平並宣布，中國明年將接任金磚國家主席國，主辦金磚國家領導人第14次會晤。

金磚國家峰會始於2009年，最初由中國、俄羅斯、印度和巴西4個新興市場國家的領袖參與，之後再加入南非。本屆峰會由印度主辦。

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