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張鈞甯捲台獨風波遭出征　陸委會：台灣藝人應審慎評估

張鈞甯近日捲入台獨風波。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

女星張鈞甯近日因過去的論文標題寫有「我國」二字，遭中國小粉紅扣上「台獨」帽子，引起軒然大波。陸委會9日在記者會表示，中華民國是主權國家，近來中國頻逼台灣藝人做政治表態、進行文革式獵巫，顯示中國影視環境受意識形態的框限嚴重，提醒台灣藝人審慎評估其風險、確保自身的權益。

陸委會副主委李麗珍9日於線上例行記者會上指出，近期中方大動作整頓演藝圈，將文娛產業納入意識形態管理，也採取加強查稅、限制勞動酬勞的措施。同時，中國網民用特定政治意識形態，針對很多台灣藝人在內的演藝人員其過往的言行，進行文革式獵巫。

李麗珍說：「這個顯示出中國影視環境受到意識形態的框限日益嚴重，充斥著政治風險，並不是藝人可以安心創作、自由表演的友善環境。」中華民國是主權國家，我方保障人民言論自由，但在中國發展的台灣藝人，近期頻頻被迫要做出政治表態。這凸顯兩岸在民主與威權兩者上的差異，特別提醒台灣演藝人員要審慎因應相關風險，特別確保自身的權益。

那麼台商現今在中國發展是否受到影響？李麗珍表示，目前還沒有台商反應面臨甚麼困難，但陸委會會主動洽詢台商的意見。她指出，中國近期推出經濟改革措施，對很多電商平台、網路科技產業等有很大影響。現也推動「共同富裕」，要求企業與個人捐獻，中國政經環境有很大的變動，對在陸台商有影響，我方非常關注台商在中國的動態。同時也在蒐集相關資訊，必要時也會提供給這些台商，提醒他們注意相關風險。


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