陸委會民調：6成民眾支持嚴審「陸人來台」　降低對岸統戰、滲透

▲陸委會副主委李麗珍。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會9日公布例行民調結果，調查顯示8成以上民眾支持總統強調台灣唯一選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己（83.9%）；支持政府強化國家安全與自我防衛能力（81.3%）；捍衛國家主權及台灣民主（82.8%）。對此，陸委會指出，台灣多數民意反對中共對台政治軍事等施壓，認同政府堅定維護主權安全的兩岸政策立場。

陸委會表示，調查結果顯示近9成民眾反對中共「一國兩制」（87.5%）、對我外交打壓（89.4%）、一再以經濟外交手段施壓立陶宛有關設立台灣代表處事（88.8%）。面對中共刻意操作國際對台的安全承諾，有7成民眾不認同中共的作法（70.4%）；此外，近9成民眾支持政府持續與美國等理念相近國家合作，確保台海和平穩定現狀（88.6%）。

▼陸委會民調。



陸委會提到，面對中共不斷吸引拉攏台灣高科技人才，逾6成民眾支持政府修法加強管制涉國家核心關鍵技術人員赴陸（64.2%）；未來疫後如重新開放邊境，支持政府嚴審中國大陸人士來台申請（64.0%）。另在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（85.4%），認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為73.0%、57.9%，8成以上民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,350萬人決定（85.1%），維持長期穩定態勢。

陸委會強調，近期國際社會關切台海情勢和平穩定的重要性，台灣做為區域負責任的一方，將致力維護台海和平現狀，堅定捍衛國家主權與安全，並持續與有共同價值的友好夥伴深化合作，「呼籲北京當局停止對台威嚇打壓，正視我方所提『和平、對等、民主、對話』的互動倡議，務實處理兩岸問題，方能為良性互動創造有利條件。」

本調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在110年9月2日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。