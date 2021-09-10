獨家公開王陽明為愛女改造的育兒宅　揭密最帥老爸的完美家電選擇

▲LG品牌大使Sunny王陽明首公開育兒宅，大方與粉絲分享為愛女改造住家環境的首要tips。（圖／翻攝自影片，下同）

科技費中心／綜合報導

身為「台灣第一帥」的辣個男人，王陽明Sunny與愛妻蔡詩芸Dizzy的完美伴侶形象人人稱羨，這兩年迎來愛女Katiya讓兩人世界增添更多色彩，生活形式也跟著有了變化。如今是「女兒傻瓜」的王陽明決定根據目前的生活需求，將家中規劃及改造成全新的「育兒宅」，讓一家人的生活更舒適、便利。今天就獨家公開王陽明家中洗衣房及廚房的居家改造開箱，一起來看看平時外型時尚，愛車、愛錶、也熱愛大自然，堪稱是「地表最潮老爸」的王陽明會如何選擇重要家電產品呢？

時尚帥爸愛女心切 精心改造育兒宅讓全家人生活更舒適

「我跟Dizzy都覺得廚房很重要，因為現在還有baby，所以冰箱裡要放很多全家人吃的東西；再來是洗衣房，因為多了小孩，加上疫情期間需要更換的衣服、寢具的量都很大，所以廚房跟洗衣房是我們很重要的考量。」每日的新鮮飲食以及需要經常更換的衣物是育兒的兩大重點，因此Sunny希望能優先改變廚房及洗衣房。

想要提升生活質感，最簡單的方式是從升級家電開始做起，Sunny表示：「挑選家電時，要做對的選擇，特別是家裡有小孩子後，使用的家電產品、電子科技一定要方便又容易上手，才能節省時間，不用讓我們煩惱。」除了使用便利度之外，Sunny也很在意與室內裝潢搭配的風格呈現，「家電必須時尚，外觀跟顏色要能搭配室內的裝潢風格，越簡單大器越好。」而Sunny首選的LG InstaViewTM敲敲看門中門冰箱及WashTowerTM AI智控洗乾衣機，皆完美具備美型機身設計以及升級科技功能，既能符合夫妻的品味又能帶來生活上的便利，讓一家人期望中的新住處因為LG家電變得更完整。

家庭及單身人士都該擁有LG家電 Sunny揭密最愛原因



▲▼實際使用過敲敲門冰箱以及WashTower洗乾衣機後，Sunny直呼LG家電讓生活更方便有質感。

更換家中裝潢與家電用品時，最擔心的就是適應程度高低與否，究竟Sunny實際使用過後是否滿意他的「新家」呢？LG的家電如何讓Sunny在日常處理家務上更輕鬆便利？實際使用一段時間後，Sunny滿意表示：「LG 敲敲看門中門冰箱容量很大，而且我覺得敲敲門這個功能真的太酷太時尚，不必打開門就可以直接看到冰箱裡有什麼，又能減少冷流流失，是很棒的設計。便利冰飲霸的過濾水還有NSF認證，乾淨衛生，加上因為我喜歡小酌，下層還有Craft IceTM冰球製冰器對我來說特別方便。」除此之外，敲敲看冰箱內的魔術保鮮蓋，可以維持食材的新鮮度，對於忙於工作少有採買時間的單身人士來說，一次買齊蔬果，不用擔心擺放太久而脫水。

▲外型時尚的敲敲看門中門冰箱更擁有多項Sunny十分滿意的功能，令他忍不住大力推薦給粉絲。



至於WashTowerTM，垂直堆疊設計的洗衣機及乾衣機，除了讓整體空間設計更洗鍊更有質感外，Sunny也在使用上有不少心得：「通常洗衣跟烘衣是兩個機器，所以按鍵會分開，但WashTowerTM觸控按鍵面板設計在中間，非常方便，也帶出產品整合的想法。除了AI DDTM智慧洗衣可以更保護我們家的衣物外，串聯到低溫除濕的乾衣也降低衣物傷害，雙重呵護。尤其台灣潮濕、空汙也嚴重，再加上疫情關係可以把衣服上的細菌跟過敏原處理掉，我自己用得很安心，也推薦給有孩子的家庭。」

▲WashTower™讓Sunny在繁忙日程中也能快速清潔家人衣物，多種科技功能使用起來更安心、便利。



除了聰明選擇家電 Sunny加碼分享這樣做更能維持家庭關係和諧

有了小孩之後，Sunny對於「當爸」這件事也有全新的體會，除了適時根據家庭需求調整生活環境之外，Sunny也分享：「有了女兒Katiya之後，我自己就是要花更多時間了解我的另一半，知道Dizzy真正需要的是什麼，也要了解女兒到世界上之後，怎麼改變我們的生活，我要不停去學習、不停以不同的角度看事情，不能只有自己的想法。」Sunny跟天下老爸們分享自己的「爸爸經」，家庭成員多了之後，勢必會花更多時間在與家人的相處上，其餘的「能省則省」，尤其是需要耗時的家務工作，選對家電就能事半功倍。

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