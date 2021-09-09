簡單一句話看懂璨樹影響　若登陸2地區風雨最劇

▲氣象局觀測，璨樹上午8時中心位置在鵝鑾鼻東南方1090公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司今天（9日）表示，強颱璨樹周末侵襲，必須持續關注其動向，目前最簡單的一句話，「周日、下周一影響最大，東半部、南台灣需嚴加防範。」氣象局提醒，周日各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部、東南部及南部有豪雨等級以上降雨。

天氣風險在臉書說，璨樹已經在周三晚間增強為強烈颱風，目前持續沿著太平洋高壓邊緣偏西移動，周五起高壓有東退趨勢，讓璨樹開始出現北轉現象，不過高壓減弱的程度還不易掌握，導致颱風接近台灣時，以下三種路徑的可能性都暫時無法排除：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、偏向台灣海峽北上：花東及中南部地區影響最大

2、由東南部一帶登陸：全台風雨皆明顯，其中花東地區最劇烈

3、偏向東部近海北上：北部及東部地區影響最大

▼天氣風險提醒大家注意璨樹動態。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險指出，今下午到周五颱風路徑會更明朗，他們會再詳細說明各地的風雨影響情形，目前最簡單的一句話，「周日、下周一影響最大，東半部、南台灣需嚴加防範。」

璨樹逼近，中央氣象局表示，不排除颱風登陸機會，周六到下周一是颱風影響最劇烈的時間，周日颱風中心就在台灣附近，全台都會有降雨，預計最快今晚發海警、周五午後發陸警。

氣象局預報，周六至下周一璨樹颱風及其外圍環流影響，周六東半部及南部地區有陣雨或雷雨，東南部及恆春半島地區有局部大雨或豪雨的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部、東南部及南部有豪雨等級以上降雨；下周一中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

▼氣象局最新路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

