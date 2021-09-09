台東長青嘉年華老歌下鄉演唱　24日歡樂登場

▲長青嘉年華老歌下鄉演唱，台東子弟沈文程也將共襄盛舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為關懷照顧縣內長輩，台東縣政府舉行一年一度長青嘉年華系列活動「倚盃氣 來聽歌」，活動9月24日起至10月20日止，邀請知名藝人沈文程、康雅嵐、小辣椒(葉紅)演出，壓軸場台東市訂於10月20日由沈文程、謝雷、王瑞瑜、方寧、向蕙玲等藝人登場。

台東縣政特別於9日下午2點在社會處大禮堂舉行記者會，台東子弟沈文程也到場演唱及說明各場次時間、地點，社會處長陳淑蘭表示，截至今年7月底，台東65歲以上老年人口達3萬8,228人，高齡化比例為17.85％已達高齡社會，台東縣長饒慶鈴自上任後便積極推動老人福利政策，做好長青族群的照顧及福利工作，去年饒縣長並宣布補助老人團體公播費，讓長輩們安心唱歌，不過，受到疫情關係，沒辦法讓大家痛快歌唱，改為邀請來聽臺東子弟沈文程等歌手演唱。

另外，每年度縣府運用公益彩券基金規劃長青嘉年華系列活動，今年也陸續辦理「1+1相揪看電影」、「老花正潮」敬老好視力配鏡、關懷據點3.0活動。



陳淑蘭指出，今年長春嘉年華活動規劃14場下鄉巡迴演唱會，是國內少數以高齡者為主的巡迴演唱會活動，當天現場也搭配敬老配鏡，希望所有鄉親父老一起到現場，與台上歌手現場互動及歌唱。

13場各鄉鎮巡迴 演唱會票券請向各鄉鎮市老人團體協會登記後現場取票， 取票登記須攜帶身分證，確認年齡為65歲以上長者即可登記取票，視疫情狀況，開放現場票券。

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