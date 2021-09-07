超商獨賣！點點心豬仔包變身超Q月餅　咬下爆奶皇流沙、楊枝甘露

▲7-11獨賣點點心黃金豬仔禮餅，咬下豬仔後可以吃到奶皇流沙、楊枝甘露內餡。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

中秋節月餅還沒準備好嗎？7-11獨家開賣添好運、點點心港式月餅，其中點點心招牌豬仔包這次要變身圓滾飽滿的豬仔月餅，一口咬下就是奶皇流沙或楊枝甘露內餡，即日起只開放預購至9/12。超人氣網美名店「吉那圈咖啡」則是推出超邪惡「吉那月餅」，咬下會狂爆芋泥，還能加肉桂粉、堅果粉，9/13起限時開賣。

7-11這次與添好運、點點心等餐廳合作，獨家推出港點月餅禮盒，首先是「添好運霓玥禮盒」，將港式奶皇、楊枝甘露與芋頭西米3款人氣甜品化身港式月餅，搭配阿里山高山烏龍茶，解膩又滿足；「點點心黃金豬仔禮餅」則將招牌豬仔包變身圓滾滾的豬仔禮餅，咬下可以吃到奶皇流沙或楊枝甘露。

▲除了禮盒之外，7-11也有賣單入裝月餅。



另外，7-11門市也同步開賣單入裝月餅，民眾可以買到郭元益、鼎泰豐或微熱山丘等10多款月餅，不論是蛋黃酥、綠豆椪或太陽餅通通都能吃到，只要銅板價就能享受。

來自韓國的吉那圈咖啡「Street Churros」，祭出期間限定的「吉那月餅」，這次的吉那餅皮有肉桂粉、堅果粉可以選擇，夾著鬆軟綿密的芋泥，搭配著鹹蛋黃內餡，甜而不膩的罪惡口感深受粉絲喜歡。

▲人氣吉那圈品牌Street Churros推出「吉那月餅」。（圖／翻攝吉那圈咖啡臉書專頁，下同）

▲吉那月餅咬下會爆出滿滿芋泥。

「吉那月餅」將在9/13起開賣限時開賣1周，可選擇單顆購買，也有6顆禮盒裝，每日限量，芋泥控絕對不要錯過了。