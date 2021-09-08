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社會 社會焦點 保障人權

大通鋪性侵友人妻還問「舒不舒服」　前陽交大研究助理判賠百萬　

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲黃姓男子和一群友人喝到深夜，竟趁著大家喝掛，在眾目睽睽下性侵好友的老婆得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／新竹報導

前陽交大黃姓研究助理，去年5月和友人在租屋處飲酒開趴，但他卻趁著大家喝掛、躺在通舖席地而睡時，指姦朋友的老婆得逞，直到朋友被聲音吵醒，才發現黃男跪坐在老婆雙腿之間，黃男還無恥的要他問老婆「舒不舒服」，被一狀告上法院。新竹地院審理後，刑事部分判其有期徒刑3年4月；民事部分，判黃男應賠償精神撫慰金100萬元，與13萬餘元的醫療費。

黃姓男子去年5月在租屋處和多名友人喝酒開趴，一行人喝到深夜，不勝酒力後，躺在木質通鋪板上倒頭就睡，未料黃男卻在眾目睽睽之下，對好友的老婆指姦得逞，直到好友被吵醒，前往察看，竟赫然看見黃男跪在老婆的雙腿之間，怒斥黃男住手。

黃男的好友指出，他看了快1分鐘，確定黃男真的把手指放進老婆的下體後，便立刻壓制黃男把燈打開，事後檢查黃男的手指，也發現他的手指上確實沾有體液，質問黃男，黃男竟還無恥的要他去問老婆「舒不舒服」。

庭審時，黃男還向法官辯稱，自己是喝茫了才失去理智，況且好友的老婆當下並沒有抗拒，還隨著他的撫摸移動身體，若她真的有激烈抗拒，那他當然不會繼續。

而好友的老婆事後卻因此身心受創，更因為當時和友人同在一空間內，身邊的好友幾乎全都知道此事，甚至更因此無法再和任何和黃男有關的人相處，導致最後婚姻破局，需固定至身心科看診，怒對黃男請求257萬元的精神撫慰金與13萬餘元的醫療費用。

新竹地院審理後，刑事部分依乘機性交罪，判黃男有期徒刑3年4月；民事部分結果日前出爐，法官指出，黃男僅為一己私慾，未尊重他人性自主權對其性侵，更在眾目睽睽下犯案，造成被害人難以抹滅的傷害，判黃男須賠償好友老婆精神撫慰金100萬元與13萬餘元的醫療費用，不過由於好友老婆先前已領得犯罪被害補償金35萬餘元，扣除後該筆金額後，黃男仍須賠償77萬5000元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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