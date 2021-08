考古重大發現！　埃及出土4300萬年前「四腳鯨魚」化石

▲ 埃及發現4300萬年前四腳鯨魚化石。(圖/翻攝自Twitter/@heshamsallam)

記者陳宛貞/綜合外電報導

埃及學者25日宣布,在埃及西部沙漠的法尤姆凹地(Fayum Depression)發現一具4300萬年前的兩棲四腳鯨魚化石,將有助於追溯鯨魚自陸地轉向海洋生活的演化過程。

根據《路透社》,由埃及學者率領的研究小組發表聲明指出,此次新發現的鯨魚屬於「原鯨科」(Protocetidae),為一種在演化過程中滅絕的鯨魚。

埃及西部沙漠曾被海洋覆蓋,擁有豐富演化證據,展現鯨魚的演化。曼蘇拉大學脊椎動物古生物中心(MUVP)研究人員說明,這頭新發現的鯨魚命名為「阿努比斯原鯨」(Phiomicetus anubis),估計身長約3公尺,體重約600公斤,在食物鏈中很可能是頂級掠食者,部分骨架可證明其為非洲已知最原始的原鯨。

Our new paper documents a new ancient amphibious four-legged cetacean from Egypt, which elucidates a transitional phase in early whale evolution!#Sallam_Lab #Egypt pic.twitter.com/VKLxppUx4R