璨樹3預測路徑出爐！北部等4大區都可能成「狂風暴雨重災區」

▲璨樹颱風周末為台灣帶來影響。（圖／翻攝RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹逼近台灣，臉書粉專天氣風險指出，璨樹移動路徑有三種可能性，這三種可能性中，花東、中南部、北部、東部都可能成為重災區，簡而言之，周日、下周一影響最大，東半部、南台灣須嚴加防範。

天氣風險在臉書貼文中表示，璨樹目前持續沿著太平洋高壓邊緣偏西移動，週五起高壓有東退趨勢，讓璨樹開始出現北轉現象，不過高壓減弱的程度還不易掌握，因此颱風路徑仍有很大的變動性。

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璨樹共有三種可能路徑，第一，偏向台灣海峽北上，花東及中南部地區影響最大；第二，由東南部一帶登陸，全台風雨皆明顯，其中花東地區最劇烈；第三，偏向東部近海北上，北部及東部地區影響最大。

天氣風險指出，今天下午到明天，颱風路徑會更明朗，我們會再詳細說明各地的風雨影響情形。目前最簡單的一句話「周日、下周一影響最大，東半部、南台灣需嚴加防範」。

▲璨樹颱風路徑變動性大，行進角度稍有不同，影響區域也會大不相同。（圖／翻攝RAMMB）

氣象局簡任技正伍婉華表示，周六到下周一是颱風最接近的時間，但移動路徑變數仍大，周六後東半部、南部斷續下陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有局部大雨或豪雨，中部以北有午後陣雨，外島則也有陣雨。

周日颱風中心靠近，就位在台灣附近，各地天氣不穩定，都會有陣雨或雷雨，也可能出現大雨或豪雨，實際降雨位置則需視當時預報結果而定。明日起海面上將出現長浪，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、西南部沿海有長浪，周六各地風浪會再增大。