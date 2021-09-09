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LIVE／幼兒園群聚累計27人「埃及爸2親戚確診」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。新北市今天新增2例，為指標個案埃及爸的親戚，皆為境外移入個案，市長侯友宜召開疫情記者會說明最新疫情狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮官陳時中說明，2名境外移入個案都與埃及爸同於8/4入境，第一天驗的時候是陰性，第二天在防疫旅館驗出陽性，Ct值相當高，需要進一步研判，但應歸在境外。

指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為今(2021)年9月5日、餘3例為無症狀感染；個案分布為臺北市及新北市各2例，其中3例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案，分別為埃及籍30多歲男性(案16169)及埃及籍40多歲男性(案16170)，8月4日一同自埃及來臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診(案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7)；2人相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16162)，為70多歲男性，具慢性病史、無其他確診者接觸史，9月3日至9月6日期間多次因其他原因就醫(9月4日就醫快篩陰性)，9月7日因身體不適送醫，到院前無生命跡象，於同日死亡，並於9月8日確診。

▲▼新北市長侯友宜0909疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市政府提供）
 

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