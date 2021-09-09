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113.5萬人可打第八輪AZ「78.5萬人搶第二劑」　明起預約

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

第八輪接種AZ疫苗，並且以接種第二劑為主。中央流行疫情指揮中心今日公布登記結算，符合資格民眾共113.5萬人，當中接種第二劑者為78.5萬人。將於明天上午10點展開預約，下週三開打。

根據指揮中心最新統計，昨日新冠疫苗接種10.6萬劑，截至目前為止，累計接種1166萬0,683劑，當中AZ接種719萬7,802 劑，莫德納接種376萬9,399劑，高端接種69萬3,482 劑。新冠疫苗接種人口涵蓋率45.39%，劑次人口比 49.68 (劑/每百人)。

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COVID-19公費疫苗預約平臺」第八期預約將提供AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心公布開放兩類對象，包含：9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，預約接種第二劑。7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾，預約接種第一劑。

疫苗平台今日中午12點結算意願登記，第八輪符合預約資格民眾共計1,135,451人：

（1）9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上，預約接種第二劑者：785,239人。
（2）7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲，預約接種第一劑者：350,212人。

指揮中心說明，預約期程自9月10日10時至9月12日12時截止；接種時間則為9月15日至9月23日。

指揮中心也提醒，本次開放符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，包含65歲以上長者、洗腎患者及機構對象等，為利該等對象接種，避免數位落差影響，將同時請地方政府衛生局安排未於預約平臺預約者進行接種，並將需求總量批次上傳預約平臺，且開放該等對象可由地方政府衛生局持續安排接種至9月26日。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

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