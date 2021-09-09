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裝修工到板橋社區3次　感染醫曝「密閉空間風險」：不能排除Delta

▲部桃染疫再添一例，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬警告，農曆年前都是危險期。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國醫藥大學附設醫院副院長、感染科權威黃高彬醫師。（圖／記者游瓊華攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心9日宣布新增4例本土個案，家住台北市文山區的裝修工人及其太太確診，曾到板橋某社區大樓3次。感染科權威表示，不能完全排除裝修工人與社區的關聯性，依照Delta病毒的特性，即使錯身而過也可能被感染，尤其在電梯等封閉空間，更容易出現飛沫傳播，呼籲指揮中心應加強社區公共空間病毒採檢。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會上表示，今日新增的新北板橋某住宅的裝修工人，住在台北市，是裝修公司要求全員採檢，進而社區採檢確診，不過目前幼兒園或是住宅大樓的環境採檢都是陰，因此兩人感染源不明。不過，針對北市個案，台北市長柯文哲稍早指出，兩人住在文山區，裝修工到該社區大樓3次。

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由於裝修工人夫妻Ct值分別為24.7與13，病毒量偏高。被問及是否代表社區感染源不只一樁？是否可能同為Delta變異株？中國醫藥大學附設醫院副院長、感染科權威黃高彬受訪時表示，「不能完全排除」。

▲▼案16128、16129關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲案16128、16129關聯圖。（圖／指揮中心提供）

黃高彬解釋，印度變異株（Delta）病毒量是英國變異株（Alpha）的100至1000倍左右，加上裝修工人Ct值低，「錯身而過都有可能被感染」，尤其是在電梯等封閉空間，空氣中都容易出現飛沫傳播，會建議針對幼兒園群聚關聯個案上兩代全部採檢，兩棟大樓共用的空間如垃圾場、公共廁所、視聽教室等，也要一併進行環境採檢。

黃高彬說，目前全球已超過170國家有9成新發現的病例都是Delta病毒，台灣已面臨第三波考驗，「目前看起來已進到社區」，而推算這波感染應該8月初就發生了，只是先前感染的可能都是年輕族群，雖然沒有症狀卻具傳染力，另也不排除在雙北某些地區有潛藏感染源存在。

指揮中心目前已針對板橋某社區B棟大樓進行全住戶採檢，指揮官陳時中另公布感染個案多集中在10樓、12樓與15樓，而隨著不明感染源增加，各界希望普篩聲音也日益增加。被問及如何看待普篩建議？黃高彬坦言，「現在的確是好時機」，但還是要尊重民眾意願。

至於是否會建議指揮中心將防疫警戒升至三級？黃高彬表示，今天只增加4名個案，應該再觀察7至10天，如果像5月中旬連續2天單日暴增100~200例個案，就應馬上升級，但如果持續維持兩位數甚至個位數，還是可以繼續觀察。

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