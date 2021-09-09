BNT施打前要「15個準備動作」複雜炸　網秒跪醫護：光看就累

▲第二批BNT疫苗到貨。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台積電、鴻海永齡、慈濟捐贈的BNT疫苗，第二批91萬劑今（9）日清晨抵台，也將陸續開放給國人接種。就有網友找到美國CDC公布BNT疫苗施打前的準備步驟，跟高端、莫德納、AZ相比，15道前置的稀釋作業複雜到不行，讓不少人看呆「AZ簡直神藥，幾乎不需要前置作業」、「BNT想搞死醫護啊？」

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▲目前（截至9日）疫苗到貨情況。（圖／曾梓倩製）

有網友在PTT的HatePolitics板上發文，貼出「美國CDC指出完整的（BNT施打前）稀釋過程」如下：

1、從冰櫃取出的濃縮疫苗，稀釋前要恢復室溫，可在室溫放置達2小時

2、輕輕轉動濃縮疫苗10次

3、目測濃縮疫苗是否為淡白色；若有褪色就要拋棄

4、不可搖動未經稀釋的疫苗；若有搖動要通知藥廠

5、使用酒精片擦拭疫苗瓶蓋與稀釋劑瓶蓋

6、使用21號（或更小）的針筒，抽取1.8毫升的0.9%食鹽水

7、使用正常食鹽水，不能含有防腐劑

8、不能使用抑菌食鹽水或其他稀釋液

9、把1.8毫升的0.9%食鹽水注入疫苗瓶

10、使用同一針筒抽出1.8毫升的空氣，確保瓶內氣壓不變

11、輕輕轉動稀釋後的疫苗10次

12、不可搖動稀釋後的疫苗；若有搖動要通知藥廠

13、稀釋後的疫苗要保存在攝氏2-25之間

14、減少稀釋後的疫苗暴露在室內光線，避免日光或紫外線的直接照射

15、稀釋後的疫苗必須在六小時內施打，否則就要拋棄

原PO也貼出台灣其他3種疫苗施打前的準備，首先是高端「疫苗包裝在注射筒，取出後直接施打，不需稀釋或抽取，出錯的機會最小」，莫德納與AZ則是「多劑的疫苗包裝在瓶內，不用稀釋就可施打，但抽取劑量仍會出錯」，可以看到3種都不會很複雜；而BNT是濃縮疫苗包裝在瓶內，不僅要稀釋才能施打，稀釋與抽取劑量都可能出錯。

▲BNT施打前的準備步驟引發討論。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

保存條件的部分，高端跟AZ皆要保存在2-8°C，莫德納則是「儲存條件為-20°C，若在2～8°C的使用期限則為30天」；而BNT要「-60～-80°C超低溫冷凍保存」。原PO就不禁直呼「看完覺得醫護真的很偉大！」「向偉大的醫護人員致敬！」

看到施打前的準備步驟，網友不禁倒抽一口氣，「15道程序我就不信不會出包，到時候又要攻擊醫護人員」、「11步驟跟12步驟根本玩死人啊XDDDD，搖十次，之後絕對不能搖」、「我用看的就累了」、「這複雜度不下台積電作晶圓的程序啊XDDD」、「這流程真的需要一台自動化機械幫忙」、「這十個人來作有十個樣態吧？如何能保證穩定？」

原PO也提到，就連日本的醫護人員都曾因為太累，錯把生理食鹽水當成BNT施打，其他人也紛紛留言，「難怪一堆失誤……覺得日本不冤」、「看完15道工法，也難怪日本會出錯了」、「連日本人那麼丁金的民族都能出錯」、「我看完後，不怪日本報廢一堆疫苗了，台灣醫護加油！」