　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BNT施打前要「15個準備動作」複雜炸　網秒跪醫護：光看就累

▲▼第二批BNT疫苗到貨，91萬劑今晨05：41抵桃園機場。（圖／記者湯興漢攝）

▲第二批BNT疫苗到貨。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台積電、鴻海永齡、慈濟捐贈的BNT疫苗，第二批91萬劑今（9）日清晨抵台，也將陸續開放給國人接種。就有網友找到美國CDC公布BNT疫苗施打前的準備步驟，跟高端、莫德納、AZ相比，15道前置的稀釋作業複雜到不行，讓不少人看呆「AZ簡直神藥，幾乎不需要前置作業」、「BNT想搞死醫護啊？」

▲▼0909疫苗到貨情況_長條圖（圖／曾梓倩製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲目前（截至9日）疫苗到貨情況。（圖／曾梓倩製）

有網友在PTT的HatePolitics板上發文，貼出「美國CDC指出完整的（BNT施打前）稀釋過程」如下：

1、從冰櫃取出的濃縮疫苗，稀釋前要恢復室溫，可在室溫放置達2小時
2、輕輕轉動濃縮疫苗10次
3、目測濃縮疫苗是否為淡白色；若有褪色就要拋棄
4、不可搖動未經稀釋的疫苗；若有搖動要通知藥廠
5、使用酒精片擦拭疫苗瓶蓋與稀釋劑瓶蓋
6、使用21號（或更小）的針筒，抽取1.8毫升的0.9%食鹽水
7、使用正常食鹽水，不能含有防腐劑
8、不能使用抑菌食鹽水或其他稀釋液
9、把1.8毫升的0.9%食鹽水注入疫苗瓶
10、使用同一針筒抽出1.8毫升的空氣，確保瓶內氣壓不變
11、輕輕轉動稀釋後的疫苗10次
12、不可搖動稀釋後的疫苗；若有搖動要通知藥廠
13、稀釋後的疫苗要保存在攝氏2-25之間
14、減少稀釋後的疫苗暴露在室內光線，避免日光或紫外線的直接照射
15、稀釋後的疫苗必須在六小時內施打，否則就要拋棄

原PO也貼出台灣其他3種疫苗施打前的準備，首先是高端「疫苗包裝在注射筒，取出後直接施打，不需稀釋或抽取，出錯的機會最小」，莫德納與AZ則是「多劑的疫苗包裝在瓶內，不用稀釋就可施打，但抽取劑量仍會出錯」，可以看到3種都不會很複雜；而BNT是濃縮疫苗包裝在瓶內，不僅要稀釋才能施打，稀釋與抽取劑量都可能出錯。

▲桃園市長鄭文燦指出，第8期AZ疫苗施打預訂在9月15日至23日舉行，市府已規劃57處社區接種站提供服務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲BNT施打前的準備步驟引發討論。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

保存條件的部分，高端跟AZ皆要保存在2-8°C，莫德納則是「儲存條件為-20°C，若在2～8°C的使用期限則為30天」；而BNT要「-60～-80°C超低溫冷凍保存」。原PO就不禁直呼「看完覺得醫護真的很偉大！」「向偉大的醫護人員致敬！」

看到施打前的準備步驟，網友不禁倒抽一口氣，「15道程序我就不信不會出包，到時候又要攻擊醫護人員」、「11步驟跟12步驟根本玩死人啊XDDDD，搖十次，之後絕對不能搖」、「我用看的就累了」、「這複雜度不下台積電作晶圓的程序啊XDDD」、「這流程真的需要一台自動化機械幫忙」、「這十個人來作有十個樣態吧？如何能保證穩定？」

原PO也提到，就連日本的醫護人員都曾因為太累，錯把生理食鹽水當成BNT施打，其他人也紛紛留言，「難怪一堆失誤……覺得日本不冤」、「看完15道工法，也難怪日本會出錯了」、「連日本人那麼丁金的民族都能出錯」、「我看完後，不怪日本報廢一堆疫苗了，台灣醫護加油！」

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
澎恰恰向佩真借錢「匯款汪建民」！　背後原因曝光
璨樹3預測路徑出爐！北部等4大區都可能成「狂風暴雨重災區」
新北社區突公告「送肉粽」！民眾嚇壞　警方回應了
大反轉！德馨被名廚男友控陪酒　經紀人傻眼還原真相
600元藝FUN券來了！9／22開放登記　使用範圍搶先看
新北今+2境外！　「埃及爸」2表親密切接觸確診
補班日碰上颱風假怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂
欠繳215次「ETC+牌照稅」！她哭窮下場G了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／Delta攻入社區「埃及爸兩表親確診」　陳時中最新說明

中秋連假快捷郵件照常投遞　全台僅故宮郵局營業

選老公「月收4萬vs身價千萬」　人妻嘆太殘酷...秒選前者！原因驚呆

璨樹3預測路徑出爐！北部等4大區都可能成「狂風暴雨重災區」

迎戰Delta！成功高中分年級「三級演練」　輪流遠距教學至學期末

老闆嫌五倍券「誰早餐會花200元？」網曝1招神解　同業親自打臉了

BNT施打前要「15個準備動作」複雜炸　網秒跪醫護：光看就累

Delta入侵！護理師「最怕3族群」送急診嘆：一關隔離房，生死天決定

簡單一句話看懂璨樹影響　若登陸2地區風雨最劇

覺得自己衰運連連又沒財運　命理師「13招」曝2021年旺財秘笈

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

LIVE／Delta攻入社區「埃及爸兩表親確診」　陳時中最新說明

中秋連假快捷郵件照常投遞　全台僅故宮郵局營業

選老公「月收4萬vs身價千萬」　人妻嘆太殘酷...秒選前者！原因驚呆

璨樹3預測路徑出爐！北部等4大區都可能成「狂風暴雨重災區」

迎戰Delta！成功高中分年級「三級演練」　輪流遠距教學至學期末

老闆嫌五倍券「誰早餐會花200元？」網曝1招神解　同業親自打臉了

BNT施打前要「15個準備動作」複雜炸　網秒跪醫護：光看就累

Delta入侵！護理師「最怕3族群」送急診嘆：一關隔離房，生死天決定

簡單一句話看懂璨樹影響　若登陸2地區風雨最劇

覺得自己衰運連連又沒財運　命理師「13招」曝2021年旺財秘笈

連千毅直播一半「身後馬尾妹胸前走光」！身分起底　他臨場反應被讚爆

美最老雄性洪堡企鵝過世...享年31歲！同類很少活過20歲

台中爆百位里鄰長南部出遊「共鍋共食」　議員批防疫破口

從神舟十二號看地球　暗紅色全球第二大鹹水湖、裏海曲線一次收錄

LIVE／Delta攻入社區「埃及爸兩表親確診」　陳時中最新說明

金馬影后陳淑芳公開「真實年齡」　驚呆全場

海線蛋黃區透天、大樓價差拉近　中科人「加一點買透天」意願高

北市大設立「麟洋廳」慶賀　王齊麟、李洋希望繼續攻讀博士班

美網／球王喬科維奇好猛　大滿貫26連勝、美網4強到手

新冠3大變異株崛起　科學家示警：和Delta「具相同突變」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

各地最快風雨時間出爐　最新風暴圈侵襲率達55%

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

即／璨樹瞪眼2天變強颱　路徑再南修

鄧佳華工作內容曝光！連千毅：包吃包住

確診埃及爸足跡曝光！曾到白沙灣玩6小時

Delta入台　他驚：跟5月越來越像

更多熱門

相關新聞

莫德納沒了　越南開放第2劑混打BNT

莫德納沒了　越南開放第2劑混打BNT

越南衛生部8日證實，因應新冠疫苗供應有限，民眾若第1劑疫苗施打莫德納，第2劑可改打BNT疫苗，反之亦然。事實上，胡志明市部分人士先前就收到混打通知，其中包含70多歲、80多歲年長者，且部分的人在取得許可後已接受混打。

牙醫哥年薪300萬！見房價翻倍漲：住不起

牙醫哥年薪300萬！見房價翻倍漲：住不起

Delta襲來！蘇貞昌：沒有要升3級警戒

Delta襲來！蘇貞昌：沒有要升3級警戒

夏普越南廠傳停工　公司急發4點聲明！

夏普越南廠傳停工　公司急發4點聲明！

打完AZ揭「全身最痛部位」嚇到！宜蘭最速男崩潰

打完AZ揭「全身最痛部位」嚇到！宜蘭最速男崩潰

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫確診疫苗BNTAZ莫德納醫護施打接種PTT

讀者迴響

熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

2歲萌弟揪臭臉汪合照　14年後重現

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面