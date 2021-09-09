Delta入侵！護理師「最怕3族群」送急診嘆：一關隔離房，生死天決定

▲隔離者出現症狀送急診，醫護總是忙得不可開交。（示意圖／翻攝自田知學臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

新北幼兒園群聚累計23人染疫，其中10人基因定序確認為Delta；板橋某社區因爆出6例確診全面清空，為防堵疫情擴散，新北市長侯友宜昨（8）日也宣布關閉運動場館、禁止內用。護理師林婷憂心，家庭群聚恐讓疫情一發不可收拾，現在最怕突然接到3地點來的民眾，一旦病況惡化送ICU，「一關上隔離房，生死就由老天決定了」。

「我們第一線醫護隨時都處於備戰狀態，槍都背著了！」ICU護理師林婷一早在粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文指出，目前雙北第一線醫療人員神經正緊繃著，接下來就等待到9月中的疫情變化。她也透露，最怕突然接到居家、檢疫所及防疫旅館隔離者因發燒、喘、胸悶不適送急診，一旦出現缺氧、緊急插管後，立刻推入加護病房，「一關上隔離房，生死就由老天決定了…。」

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林婷回憶起5、6月份疫情大爆發時大多都是家庭群聚，身處第一線的她特別有感，因全家被隔離，醫師只能在電話另一頭講解病情，家屬都會語帶哽咽拜託護理人員進入隔離病房後，替確診的家人加油打氣，「要撐下去，我們都在等他/她回家喔」，約定好疫情結束要一起吃飯享福，「接著家人開始淚崩，因為大家心裡有數『不一定回得去了』」。

▲許多確診患者一進隔離房，生死只能交由老天決定。（示意圖／護理師林婷授權提供）

面對Delta侵入社區！林婷呼籲，民眾先待在家觀察，當發現症狀變嚴重，請就近就醫診斷評估，若高度懷疑會轉介採撿；這段時間應盡量避免前往醫院、急診室，增加受感染機會；居住雙北熱區民眾，當有呼吸道症狀時，請直接前往篩檢。在這關鍵時刻，免疫力低下的長者、慢性疾病患者、肥胖者及孕婦須特別留意，染疫後可能成為重症族群。

林婷示警，雙北民眾面罩可以再拿出來戴了！口罩戴好戴滿、酒精噴好噴滿，保持社交距離，這陣子別再群聚了。位於高風險地區者，先不要跨區移動，「別的縣市都在挫咧等」，遵循勤洗手、早點睡覺別熬夜，保護自己也保護家人。