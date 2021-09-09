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別開心太早！29歲「打AZ沒發燒」以為穩了　過來人：24hrs開始搖滾

▲▼ 65歲以上長輩接種第二劑AZ疫苗 8月28日啟動大型接種站施打 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲AZ疫苗第一劑副作用較明顯。（示意圖／記者林名揚翻攝）

記者黃可昀／綜合報導

23至28歲的民眾今天開始接種AZ疫苗，大家施打前最擔心的就是副作用問題，尤其不少網紅都形容症狀痛苦難耐，但也有人打完沒有明顯副作用，讓人疑惑是否出現副作用才代表疫苗有效呢？

一名29歲網友在PTT表示，他昨天早上9時打完AZ疫苗第一劑，買了2盒普拿疼與2大罐舒跑備戰，且施打前1周就每天補充維他命C，期望能舒緩接種後的不適副作用，結果現實好像跟他想得不一樣，「昨晚剛滿12小時，體溫差不多，有上升到37度多」，吃了1顆普拿疼後順利入睡，半夜也有持續補充舒跑和水分，直到早上6時「感覺身體微微發熱和酸痛、有點無力」，除此之外沒有明顯不舒服，並沒有像其他人說得那麼痛苦，「沒有特別的不舒服這樣算正常嗎？」

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▲▼示意圖,保健,發燒,口罩,流感,過敏,疼痛,咳嗽,冷,頭痛,健康,童年,老人,中年,身體護理,頭痛(示意圖／123RF)

▲沒發高燒不代表沒產生抗體。（示意圖／123RF)）

不少網友和原PO一樣，打完AZ並沒有出現嚴重副作用，只有微發燒、注射部位痠痛，「體質，朋友姐弟30（歲）左右，只有微微疲倦完全沒發燒」、「我也是，我還特別請假，結果都沒事」、「老人都沒什麼反應，你已經是老人了」、「打完沒什麼感覺，上網查是說因人而異，不代表沒抗體」、「34歲，週六施打第一劑後大概喝了3L的水量；第二天一早稍微頭昏也沒發燒症狀，下午就出門玩了。」

不過打完AZ最好觀察3天，副作用可能沒那麼快顯現出來，很多人是打完過了24小時才開始發燒，「我24小時後才開始發燒頭痛」、「24小時準時搖滾」、「再過幾小時就會發作了」、「還沒完，別以為自己多老」、「我跟我家人24小時後才明顯反應」。

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