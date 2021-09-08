男大生名字「多達50字」！遭醉漢持刀恐嚇　告上法院反成全場焦點

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社會 社會焦點 保障人權

新北男遭恐嚇上法院 50字鮭魚名太特殊成焦點

▲▼男大生為免費壽司改名，名字多達50字。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼男大生為免費壽司改名，名字多達50字，還沒改回來就登上了判決書。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男大生在板橋崑崙公園無故遭醉漢持刀恐嚇，他簡直嚇壞了！事情告上法院後，因男大生姓名長達50字，叫做「陳○○有震天龍砲變身○○○○○（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與○○（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，反而成了全場焦點。

知名餐廳壽司郎今年推出活動，3月17、18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，即可享「全桌（限6人）免費」，根據新北市各區戶政事務所統計，共有74名為了吃免費壽司的鮭魚，被民眾稱為鮭魚之亂。

其中姓名改最長的就是現年22歲的陳姓男大生，據了解，陳男是在朋友鼓吹下改名，原本要改66個字，有六六大順之意，但因戶政系統中文欄只能容納50個中文字，所以最後縮成50字；陳男萬萬沒想到的是，名字還沒改回來就登上了判決書，令他哭笑不得。

這起衝突事件發生在去年4月21日，陳姓男大生與友人在公園涼亭遭一名蔡姓醉漢持水果刀恫嚇稱，「阿華在哪裡」、「不要惹我」、「別走」等語，蔡男被逮後對犯行坦承不諱，且與陳男達成和解，法官依恐嚇危害安全罪判拘役20天，可易科罰金。

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