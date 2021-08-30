結婚2年流產3次！婆婆怒逼媳改名　網見「佛+土」1字傻：這X小

▲一名女子結婚2年流產3次，遲遲無法順利懷孕。（圖／翻攝自PIXABAY）

記者陳怡靜／綜合報導

不少老一輩的民眾迷信姓名學，認為名字與運勢息息相關，一名女子結婚2年已經流產3次，由於一直沒有孩子，竟被婆婆命令要改名，甚至花了8千多元請師父命名，挑出5組名字，當中全部都有超罕見的「佛+土」一字，網友們全看傻驚呼「這X小」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文指出，朋友的女兒出嫁不到2年，一直無法懷孕，已經流產3次，沒想到卻被婆婆命令要改名，「婆婆花了8千多去給師父命名，給了下面這張，我沒讀什麼書，看不出來這幾個名字跟會不會生小孩有何關聯，求高手賜解」。

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▲婆婆請算命師父選了5組名字，要求媳婦改名。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO也附上算命師父給的5組名字，每一組的組合都不是常見字，甚至都有「佛+土」（音：ㄇㄡˇ ）這一字。網友們看完後全搖頭，「完全看不懂」、「是在佛土什麼啦」、「這X小」、「怎麼唸？除了林以外......」、「那個字看起來就討厭 要嘛成佛要嘛入土」。

▲網友們紛紛替女子感到無奈。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

也有不少網友替當事人抱不平，「改什麼改！不用改，小孩一切是緣分」、「改名改命不如改婆婆」、「老公也要改名了，生不出來不是只有女生的責任，男生也佔一半」、「應該夫妻先去做檢查吧！而不是改名」、「建議換個老公試試」。