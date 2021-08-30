　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生信義區撿屍醉女進草叢　誣3友把風！她崩潰不原諒...判決出爐

▲謝姓男子去年6月間認識15歲少女，卻誘騙至摩鐵開房，以情緒用品跳蛋挑逗後發生性行為，事後總共發生3次性行為挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子酒醉癱倒路邊，醒來見眼前4名男大生驚嚇報警，得知遭性侵更是崩潰多次自殘，撿屍的謝男判刑3年2月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者羅志華／台北報導

謝姓男大生與3名同學於2019年10月晚間，在北市信義區松高路上，撞見女子醉倒路邊，謝男獨自上前攀談，其餘幾人便在旁等候，過了一會，一夥人驚見2人在草叢衣衫不整，謝男被質問時說「這種違法的事情我不敢做」，直到女子報案後，才在法院審理時坦承性侵，北院依乘機性交罪，判謝男3年2月徒刑。

謝男與3名學長學弟於案發前，在北市松高路夜店玩樂後，相約去吃早餐，其中1人先到早餐店等候，謝男與另2名同學較晚出發，在路邊碰到因酒醉胡言亂語、不時發出叫聲、癱軟在地的女子，謝男獨自上前攀談，2名同學等候時，手機玩到不耐煩，卻發現謝男與女子不在原地，找了一下才發現2人在草叢親親抱抱。

同學見他們衣衫不整，質疑謝男對女子做了什麼，並傳訊給先到早餐店的同學「有狀況」，而謝男雖稱「違法的事情不敢做」，卻又說「擔心被拍到，要看附近有沒有監視器」，一行人先把女子衣服穿回去，再藉她手機找親友來接人，女子稍微清醒，被眼前4名男子嚇得趕緊報案，但警方到場時4人已不知去向，循線逮人後，比對出女子下體採撿DNA，就是謝男的。

謝男坦承與女子性交，於偵查中稱另外3人替他把風，4人都被女子提告，檢方調閱監視器，發現謝男與女子在人行道短暫互動後，便將對方抱進草叢，另2名同學則在旁看手機，不像是在把風，再綜合同學間催促吃早餐的訊息，認定另3人未參與犯行，依乘機性交罪起訴謝男1人。

謝男一度稱與女子是合意性交，直到於法院才坦承性侵，表示自己很後悔，願意先賠女子50萬元、民事求償另計，除會努力賺錢賠償外，也願到婦女團體擔任志工，但女子因本案身心受創，不僅多次自殘，也打消出國念書的計畫，不願接受這50萬元。

法院認為，謝男膽敢在鬧區草叢性侵女子，犯行重大，而女子身心受創下，至今仍在精神科治療，考量雙方未達成和解、女子更不願原諒謝男，依乘機性交罪判他3年2月徒刑，可上訴。

腦公！你不可以賴帳喔

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
公共情婦「私密日記」　挖出10多高官入獄
快訊／北市2確診感染源不明　40接觸者PCR出爐！
《刻在》創作人反擊「故意放大幾個小節」　揭歌曲完成時間
快訊／多枚火箭炮飛越上空！目標喀布爾機場　死傷人數不明
王光輝肝癌逝！沉默殺手「有5症狀」快就醫
王光輝肝癌逝！兒子王威晨IG沉痛喊5句話
快訊／李敏鎬爆新戀情！　電影院約會女團前成員
快訊／王光輝癌逝！老象迷心中「永遠不動四棒」　網震驚洗版
王光輝癌逝！　兒子王威晨才說要追趕爸爸千安紀錄
才和塔利班喝完茶　阿富汗歌手遭「開槍爆頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男大生信義區撿屍醉女進草叢　誣3友把風！她崩潰不原諒...判決出爐

眼睜睜看母親摔死還全程錄影詐保3千萬！公務員兒子與丈夫定讞

遭冤獄18年謝志宏獲刑事補償2319萬確定　部分發回金額可望提高

7天1次PCR！高雄排毒一條街解封　薄紗深V「報復性拉客」廣告曝　

安定港談判駁火！他慘中彈腸子被射穿　槍手落網魚塭撈出兇器

疑夫外遇工讀妹！民宿闆娘PO文酸「年紀可當女兒」　1舉動慘挨告　

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

就愛天竺鼠車車！他鑽娃娃機取物口25秒得手　嗆警「我綽號豬哥」

少女23年前當檳榔西施竟變成焦屍　兇手情侶檔改輕判14年半

500元找13歲少女「神明前車震」　老闆交代要謊報年齡他慘了

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

爸見到蟑螂...拿出瓦斯噴槍伺候 蟑螂慘遭炙燒！網笑翻：炭炙螂

男大生信義區撿屍醉女進草叢　誣3友把風！她崩潰不原諒...判決出爐

眼睜睜看母親摔死還全程錄影詐保3千萬！公務員兒子與丈夫定讞

遭冤獄18年謝志宏獲刑事補償2319萬確定　部分發回金額可望提高

7天1次PCR！高雄排毒一條街解封　薄紗深V「報復性拉客」廣告曝　

安定港談判駁火！他慘中彈腸子被射穿　槍手落網魚塭撈出兇器

疑夫外遇工讀妹！民宿闆娘PO文酸「年紀可當女兒」　1舉動慘挨告　

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

就愛天竺鼠車車！他鑽娃娃機取物口25秒得手　嗆警「我綽號豬哥」

少女23年前當檳榔西施竟變成焦屍　兇手情侶檔改輕判14年半

500元找13歲少女「神明前車震」　老闆交代要謊報年齡他慘了

外來客湧入！基隆蛋白區翻紅　房價5年漲3成

抗癌新利器！中國醫院長團隊癌症免疫療法研究登國際期刊

王光輝候補入國家隊嶄露頭角　再從板凳到黃衫軍不動四棒

芋頭控看過來！營養師揭「熱量排行榜」：芋圓甜湯僅第3

愛犬骨灰葬盆栽！　乾土冒出「青綠嫩芽」感動她：不同方式陪伴我

外縣市廚餘9月禁入屏東縣　全力防堵非洲豬瘟

放學被哈士奇攻擊！　12歲男童「被咬掉半張臉」驚險爬車上逃死

台南2022年元旦起　產婦第1胎生育獎勵金提高為1萬元

林靜儀、高端主持人名列「疫苗受害審議小組」　藍委：球員兼裁判

最有錢／萬七纏鬥！量能不足藏大賣壓？布局厚底作帳股

長髮萌妹「雪乳露點」爆紅 呆萌表情下...臂肌比臉大!!?

社會熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

分居又同住5個月釀悲劇　上吊爆頭雙亡

高雄驚傳雙屍案！妻倒臥房間、夫輕生

性慾來了就硬上！色男狠奪小女友初夜　她完事崩潰

住院前一直看A片　台北男猥褻女病友被起訴

女騎士野馬男撞死　家屬慟PO影片

即／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」釀3傷！

土豪爸「點頭」立遺囑　4千萬全給長子被判無效

即／國一南下4車連環撞　2駕駛送長庚

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

偷拍女同事洗澡　人夫博士結局曝

陌生人離奇慘死家中　檢鎖定議長是凶嫌

「法律版Google」遭控侵權　檢警大規模搜索

更多熱門

相關新聞

男大生智齒拔一半「變氣球臉」　急送大醫院

男大生智齒拔一半「變氣球臉」　急送大醫院

一名21歲男大生，日前在他院拔左下方智齒時，拔到一半他突感不適、呼吸困難，醫師掀開治療巾一看，發現男大生左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，趕緊轉送屏東基督教醫院急診室，會診牙科及整形外科協同治療。

撿屍爛醉妹當街狂摸！大叔手伸私處猥褻

撿屍爛醉妹當街狂摸！大叔手伸私處猥褻

男大生求問新北買房　網驚：先請教怎麼投胎的

男大生求問新北買房　網驚：先請教怎麼投胎的

女友爸媽要500萬聘金　癡情男大生下海

女友爸媽要500萬聘金　癡情男大生下海

大四學長送回家…學弟醒來「屁股痛痛」一擦還有血崩潰！

大四學長送回家…學弟醒來「屁股痛痛」一擦還有血崩潰！

關鍵字：

撿屍乘機性交罪信義區男大生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

更多

最夯影音

更多
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面