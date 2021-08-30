男大生信義區撿屍醉女進草叢　誣3友把風！她崩潰不原諒...判決出爐

▲女子酒醉癱倒路邊，醒來見眼前4名男大生驚嚇報警，得知遭性侵更是崩潰多次自殘，撿屍的謝男判刑3年2月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者羅志華／台北報導

謝姓男大生與3名同學於2019年10月晚間，在北市信義區松高路上，撞見女子醉倒路邊，謝男獨自上前攀談，其餘幾人便在旁等候，過了一會，一夥人驚見2人在草叢衣衫不整，謝男被質問時說「這種違法的事情我不敢做」，直到女子報案後，才在法院審理時坦承性侵，北院依乘機性交罪，判謝男3年2月徒刑。

謝男與3名學長學弟於案發前，在北市松高路夜店玩樂後，相約去吃早餐，其中1人先到早餐店等候，謝男與另2名同學較晚出發，在路邊碰到因酒醉胡言亂語、不時發出叫聲、癱軟在地的女子，謝男獨自上前攀談，2名同學等候時，手機玩到不耐煩，卻發現謝男與女子不在原地，找了一下才發現2人在草叢親親抱抱。

同學見他們衣衫不整，質疑謝男對女子做了什麼，並傳訊給先到早餐店的同學「有狀況」，而謝男雖稱「違法的事情不敢做」，卻又說「擔心被拍到，要看附近有沒有監視器」，一行人先把女子衣服穿回去，再藉她手機找親友來接人，女子稍微清醒，被眼前4名男子嚇得趕緊報案，但警方到場時4人已不知去向，循線逮人後，比對出女子下體採撿DNA，就是謝男的。

謝男坦承與女子性交，於偵查中稱另外3人替他把風，4人都被女子提告，檢方調閱監視器，發現謝男與女子在人行道短暫互動後，便將對方抱進草叢，另2名同學則在旁看手機，不像是在把風，再綜合同學間催促吃早餐的訊息，認定另3人未參與犯行，依乘機性交罪起訴謝男1人。

謝男一度稱與女子是合意性交，直到於法院才坦承性侵，表示自己很後悔，願意先賠女子50萬元、民事求償另計，除會努力賺錢賠償外，也願到婦女團體擔任志工，但女子因本案身心受創，不僅多次自殘，也打消出國念書的計畫，不願接受這50萬元。

法院認為，謝男膽敢在鬧區草叢性侵女子，犯行重大，而女子身心受創下，至今仍在精神科治療，考量雙方未達成和解、女子更不願原諒謝男，依乘機性交罪判他3年2月徒刑，可上訴。

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