新竹縣、市合併改叫什麼？九降風、貢丸全入選　鄉民回答超爆笑

▲新竹市長林智堅6日提出縣市合併議題，新竹縣長楊文科也贊同升格第7都。（圖／林智堅、楊文科臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

新竹市長林智堅日前提出，讓新竹縣、市合併的提議，總統蔡英文在聽完報告後，表示樂見有益地方發展的倡議與思考，但這個提議需考量地方民意的反應，以及相關法制配套措施，必須審慎嚴謹的討論。消息經媒體報導後，有鄉民提問「新竹縣市合併升格後，應該叫什麼市」，引起網友熱烈討論。

原PO在批踢踢以「新竹縣市合併升格後會叫什麼市」為題發文，表示新竹市長林智堅拋出新竹縣、市合併的想法，新竹縣長楊文科也表示贊成，讓他認為縣市合併非常有機會。

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接著他舉例，像台北縣升格後叫新北市，「那新竹縣市合併升格後，會叫什麼」。他最後補充說，希望大家給出的答案，不要出現麥當勞、沙漠、竹科、媽媽等老哏。

▲網友分享自己的答案。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱烈留言，「大新竹市」、「雙竹市」、「想太多，直接叫新竹市」、「新新竹市」、「竹家市，客家人市，我覺得都不錯」、「新竹市、竹北市、頭份市，三市合併比較實在」。

也有許多人以新竹特產、特殊地貌或象徵新竹的事物命名，「米粉市」、「台積電市」、「護國（神山）市」、「智堅市」、「當然是竹科市或是叫台積電市」、「九降風市」、「貢丸市」、「風城」。

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