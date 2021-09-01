又增2例非洲豬瘟肉製品！　來自新竹查獲「越南火腿、脆骨捲」

▲應變中心說明，全國養豬場查核作業截至今日已完成6372場。（圖／農委會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（1日）晚表示，又新增2件非洲豬瘟病毒核酸檢驗陽性案件，分別為火腿1件及脆骨捲（軟骨腸）1件，均自新竹市查獲來自越南產品，累計陽性案件16件。

應變中心指出，今針對9月1日至9月30日暫停養豬場運入及使用廚餘養豬稽查事宜召開會議，邀集地方動物防疫機關、畜政及環保單位共同討論，決議將針對飼養100頭以下小規模養豬場列為優先查核對象，以防範非洲豬瘟藉由廚餘傳入養豬場，請養豬農民務必配合執行，共同守住防疫最後一道防線。

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應變中心說明，全國養豬場查核作業截至本日已完成6372場，今日新竹市查獲違法使用廚餘1件，累計11場，另對全國養豬場臨場訪視結果健康狀況均良好。應變中心提到，警政機關及各縣市查獲之疑似走私肉品，送樣檢驗累計共257件。環保署截至今日止，已移除各縣市放於公開位置的廚餘桶計共974桶。

▲應變中心表示，將針對飼養100頭以下小規模養豬場列為優先查核對象 。



應變中心強烈呼籲，時近中秋節前是國外寄送肉類產品回台的高峰，不管是貨運快遞或郵政包裹，其自國外傳入非洲豬瘟之風險均極高，請全國民眾切勿自國外購入肉品，同時告知國外親朋好友切勿寄送肉品回國，避免疫病傳入，在此國際疫情嚴峻之時，一定要配合政府各項防疫檢疫措施，以保護我國養豬產業。

應變中心提醒，違規攜帶或輸入肉品入境最高將裁罰100萬元，罰鍰金額相當高，請民眾千萬不要以身試法。