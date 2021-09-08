國慶主視覺致敬自由民主　陳宗彥：物品設計將展現中華民國和國旗

▲陳宗彥（右）介紹今年國慶主視覺「金陽雙十」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國慶籌備委員會8日發布國慶主視覺「金陽雙十」，以「陽光金」為主色，搭配「台灣紅」與「民主綠」，並由6條繩線交織紐結成雙十字。國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，今年國慶主視覺同樣由台灣設計師操刀，藉此展現台灣設計界的能量，此視覺主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，致敬台灣民主自由，也會在相關物品設計融入中華民國和國旗。

陳宗彥說明，今年的國慶主題為「民主大聯盟，世界加好友，TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，守護著台灣人的安全、維持印太區域的穩定，也編織了全球經貿網絡的連結，這個共同的價值，讓世界上同樣嚮往自由的夥伴們，緊密結合成樂於互助、友好扶持的聯盟。

陳宗彥表示，今年國慶主視覺主要由六條繩線交織紐結，代表了民主、自由、平等、人權、希望與和平6個元素，展現台灣人民團結的緊密力量；主色「陽光金」，熱情織入，象徵民主的珍貴；輔色「台灣紅」與「民主綠」，致敬每位有著堅定的信念，無懼任何挑戰的台灣人。

陳宗彥說，在國慶相關標誌、物品設計上，都不會忘記「中華民國」的字眼和國旗展現，例如紙袋上將有「慶祝中華民國一百一十年國慶」的字眼，做整體的設計。

陳宗彥補充，民主是台灣的核心價值，因為民主，使台灣勇敢自信，也是因為民主，讓台灣再次被世界看見，與世界同行，並指期待國內疫情得以控制，順利在10月10日完成國慶典禮，不過實際活動仍會視疫情發展滾動檢討。



▲國慶主視覺以「陽光金」、「台灣紅」、「民主綠」3色做搭配。（圖／記者屠惠剛攝）