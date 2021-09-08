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國慶主視覺致敬自由民主　陳宗彥：物品設計將展現中華民國和國旗

▲▼國慶籌備委員會秘書長陳宗彥說明今年國慶大會主題及主視覺設計記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳宗彥（右）介紹今年國慶主視覺「金陽雙十」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國慶籌備委員會8日發布國慶主視覺「金陽雙十」，以「陽光金」為主色，搭配「台灣紅」與「民主綠」，並由6條繩線交織紐結成雙十字。國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，今年國慶主視覺同樣由台灣設計師操刀，藉此展現台灣設計界的能量，此視覺主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，致敬台灣民主自由，也會在相關物品設計融入中華民國和國旗。

陳宗彥說明，今年的國慶主題為「民主大聯盟，世界加好友，TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，守護著台灣人的安全、維持印太區域的穩定，也編織了全球經貿網絡的連結，這個共同的價值，讓世界上同樣嚮往自由的夥伴們，緊密結合成樂於互助、友好扶持的聯盟。

陳宗彥表示，今年國慶主視覺主要由六條繩線交織紐結，代表了民主、自由、平等、人權、希望與和平6個元素，展現台灣人民團結的緊密力量；主色「陽光金」，熱情織入，象徵民主的珍貴；輔色「台灣紅」與「民主綠」，致敬每位有著堅定的信念，無懼任何挑戰的台灣人。

陳宗彥說，在國慶相關標誌、物品設計上，都不會忘記「中華民國」的字眼和國旗展現，例如紙袋上將有「慶祝中華民國一百一十年國慶」的字眼，做整體的設計。

陳宗彥補充，民主是台灣的核心價值，因為民主，使台灣勇敢自信，也是因為民主，讓台灣再次被世界看見，與世界同行，並指期待國內疫情得以控制，順利在10月10日完成國慶典禮，不過實際活動仍會視疫情發展滾動檢討。
 

▲▼國慶籌備委員會秘書長陳宗彥說明今年國慶大會主題及主視覺設計記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國慶主視覺以「陽光金」、「台灣紅」、「民主綠」3色做搭配。（圖／記者屠惠剛攝）

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