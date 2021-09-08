「條子鴿」酈俊睿謊言又被揭穿！　空軍：從未有「酈」姓飛行員

▲空軍揭穿「條子鴿」謊言。（圖／王定宇臉書）



記者陶本和／台北報導

退休警察「條子鴿」酈俊睿日前在臉書影射曾因對駐日代表謝長廷兒子開立交通罰單，遭嗆聲甚至被懲處，但隨即遭到各方打臉。對此，民進黨立委王定宇8日向空軍查證，空軍從未有「酈」姓的飛行員，再度揭穿「條子鴿」謊稱自己曾任飛行員的謊言。

王定宇表示，經過查證，我國空軍從來沒有「酈」姓飛行員，連基本人設都說謊，這是毀壞我空軍軍譽，用假身分、假故事賣錢，算不算詐欺啊？該不該道歉、還錢呢？

王定宇說，「酈俊睿」著文指控國道警察、派出所收賄，這是違反「貪污治罪條例」第四條的重罪，最重是無期徒刑併科罰金1億 。

他表示，雖然知道「酈俊睿」根本沒當過國道警察，但不因人廢言，檢察官應該主動調查，若有則嚴辦，若無此事，也該還全體警員的清白，「不容一個靠說謊賺取利益的傢伙，侮辱全體警察還可以賺錢」。

王定宇說，出版這位大說謊家著作的「寶瓶文化」，基本查證工作都沒有做，還幫忙找其他作家背書推薦，難道不用對讀者負責？不賠錢也該全面下架和道歉。

至於國民黨立委葉毓蘭，王定宇表示，她動輒拿警察來裝扮自己使命感，至今仍然力挺「酈俊睿」，「難道國道警察和基層派出所員警被酈俊睿誣指收賄不重要？」