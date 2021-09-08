快訊／台中開第一槍！只要學生被匡列　全校預防性停課

記者游瓊華／台中報導

新北幼兒園爆發群聚個案，其基因定序卻認為Delta病毒。為了防止Delta燒進台中，台中市長盧秀燕今天宣布，台中若有學校1人確診，全校停課14天；甚至採取預防性停課，只要學生有接觸史或足跡重疊狀況需要篩檢，在篩檢期間還沒確定時，若個案有高度風險，市府不排除採取預防性停課。

▲新北幼兒園確認染Delta，盧秀燕宣布，台中若學生被匡列全校預防性停課。（圖／記者游瓊華攝）



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目前中央有訂定「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」中，校園內若有1名學生確診，該班即停課、兩名學生確診則全校停課。

不過盧秀燕強調，台中市秉持寧嚴勿鬆，採取更嚴格的標準，台中市規定只要該校有一名學生確診就全校停課，甚至採取預防性停課，只要學生有接觸史或足跡重疊狀況需要篩檢，在篩檢期間還沒確定時，具有高度風險，市府可能採取預防性停課，確定學生沒事才復課，最重要的是希望上述情形不要發生。

盧秀燕也指出，雖然這段時間疫情在北部地區，但中秋節將至，市府對於中秋節烤肉提出相關管制作為，戶外場域一律禁止烤肉，包括社區中庭、騎樓等，此舉是為市民健康安全，請大家諒解、多幫忙多配合。