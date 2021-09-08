小一兒「開學5天丟3物」！宅女小紅5字安慰　家長噴笑：可能在我家

▲宅女小紅分享小一媽媽的心聲。（圖／翻攝自Facebook／宅女小紅）

實習記者高琳景／綜合報導

9月迎來開學季，不少家長為孩子準備的上學用品，經常會發生有去無回的情況。作家宅女小紅昨（8）發文分享，就讀小一的兒子在開學的5天內掉了不少東西，讓她不禁感嘆「人有回來就好」。貼文曝光後，吸引多達千則留言分享自家慘況。

宅女小紅在臉書發文表示，今天是小一新生第一個全天班，邊打開餐袋邊問兒子，「午餐好吃嗎？有喝湯嗎？」沒想到裡頭只有便當沒有碗，於是便問了兒子碗去哪，但兒子卻「呆若木雞的望向遠方。」

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「其實這是上學五天掉的第二個碗！」宅女小紅進一步表示，第一個很謎，是第一天帶去學校放著，第二天又帶去安親班放著，第三天終於回家了整套用都沒用過，然後碗就失蹤了。上禮拜五是掉了一支鉛筆，問他在哪還是一樣望向遠方，讓宅女小紅忍不住安慰道，「但沒關溼（沒關係），人有回來就好人有回來就好（慈愛）。」

貼文曝光後，至目前已吸引逾1.5萬人按讚、逾1800則留言，不少家長對於「人回來就好」超有同感，「我兒曾經帶了兩個書包回家」、「哥哥開學2個月內掉了4個橡皮擦，妹妹則是到處撿東西，擁有8個橡皮擦，是橡皮擦富翁，倒賺回來了」、「人回來就好，我兒是背別人的書包回來」、「一年級常常掉筆跟橡皮擦，發現有貼姓名貼一樣不會回來，貼心酸的」、「碗可能掉在我家，我兒今天回家多帶了一個湯碗回來，沒貼名字⋯」。