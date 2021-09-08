日本麥當勞「神級漢堡」！Q彈濃郁口感讓她敲碗：希望台灣也賣

▲有網友回想起日本麥當勞McGriddles的鬆餅漢堡。（圖／翻攝自Pixabay與McDonald's Japan）

實習記者高琳景／綜合報導

知名連鎖速食店麥當勞遍及全球各地，為因應不同飲食習慣，商品也會跟著有所不同。近日就有一名網友分享，表示她先前在日本麥當勞吃「McGriddles」當早餐，沒想到一吃竟驚為天人，讓她瘋狂敲碗希望台灣可以販售。

一名女網友在Dcard以「麥當勞McGriddles希望台灣可以賣」為題發文，表示之前在日本麥當勞吃了McGriddles鬆餅系列當早餐，沒想到一吃竟驚為天人的好吃。從照片中可見，漢堡外皮是用楓糖鬆餅，內層則是搭配豬肉滿福堡加蛋的配料，好吃程度讓原Po直呼，「外層鬆餅甜甜的，配上肉、蛋也不衝突。」

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▲原Po敲碗台灣麥當勞能賣「McGriddles鬆餅系列」。（圖／翻攝自Dcard）

由於該款商品在台灣沒有販售，讓原Po只能透過照片來回味，「好希望台灣的麥當勞也可以賣McGriddles，附註：高千穗咖啡牛奶是另外自己買的，也很好喝。」

貼文曝光後，立刻引發不少老饕共鳴「我也好想吃這個！上次吃是三年前的事了」、「台灣麥當勞已經不是外商，應該不太可能，去日本吃早餐都吃這個，好吃」、「我的大愛McGriddles，上次回美國直接吃爆」、「去日本都要去吃麥當勞當早餐」、「真的好懷念麥當勞的McGriddles」。

原Po所分享的飲料也吸引不少網友留言，「啊就是那個牛奶，超好喝！我記得奶茶也很好喝，好想出國啊」、「高千穗咖啡牛奶真的很好喝！」、「那個高千穗同系列有一個草莓牛奶爆讚好喝，但住在日本也不好買」、「高千穗的優酪乳也很好喝」、「好想喝高千穗咖啡牛奶…有夠想念」。

據了解，麥當勞於2003年推出McGriddles系列早餐，目前僅在美國、加拿大、土耳其、波蘭、日本和新加坡等少數國家販售。