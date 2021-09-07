「邊境嚴管」後首位表演專案通過！法國音樂家14+7來台演出

▲法國音樂家奧利弗．夏利耶(Olivier Charlier)以專案來台演出。（圖／巴洛克獨奏家樂團）



記者林育綾／台北報導

我國疫情在5月中爆發後，藝文表演受到衝擊，紛紛暫停和取消，而指揮中心也公告「邊境嚴管」措施，暫緩未持我國有效居留證之非本國籍人士入境。不過近來有法國音樂家奧利弗．夏利耶(Olivier Charlier) 以專案來台，預計10月巡迴演出，文化部也證實此事。

巴洛克獨奏家樂團將舉行「印象．法國－奧利弗．夏利耶x巴洛克獨奏家樂團」巡演活動，向文化部申請法國籍音樂家奧利弗．夏利耶(Olivier Charlier)1位來台，規劃入境後，依規定進行14天居家檢疫＋7天自主健康管理，無涉縮短居家檢疫或自主健康管理天數，抵台21天後始進行排練及演出，並全程遵守國內相關防疫規定與措施。

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文化部證實此消息表示，指揮中心於7月16日公告「邊境嚴管」措施，暫緩未持我國有效居留證之非本國籍人士入境，具緊急、人道考量或專案許可者除外，而文化部於邊境嚴管期間，協助提送表演人士來台專案許可案，目前僅1案，就是法國籍音樂家奧利弗．夏利耶(Olivier Charlier)。

▲法國音樂家奧利弗．夏利耶(Olivier Charlier)以專案來台演出。（圖／巴洛克獨奏家樂團）

奧利弗．夏利耶是「世界殿堂級樂團的首選小提琴家」，14歲以法國國立巴黎音樂院小提琴與室內樂首獎畢業，20歲成為法國巴黎高等音樂院史上最年輕教授之一，更是西貝流士、隆提博、ARD慕尼黑等國際音樂大賽獎章得主，曾擔任西貝流士、隆提博等多項國際小提琴大賽評審員，為繼隆提博(Long Thibaud)、吉娜特內芙(Ginette Neveu)及費拉斯(Christian Ferras)後，法比小提琴學派正宗嫡傳。

主辦單位巴洛克獨奏家樂團提到，音樂會曲目由大師精挑細選了巴洛克時期（17世紀末和18世紀初）與印象派時期（19世紀末和20世紀初）這兩個法國音樂黃金時代的作品，齊聚詮釋演出少見的「法式巴洛克」。有別於大家所熟悉的德義主流，法國音樂相當獨特且耐人尋味，蘊藏了法國人特有的細緻、激情與多元風貌。

而此次來台演出，將於10月1日至6日分別在台北、高雄與台中演出共3場，讓許多樂迷期待。