企業用行動幫助弱勢　林玉柱：關懷弱勢溫暖傳愛

▲大台南警察之友會理事長林玉柱，前往天主教台南市私立蘆葦啟智中心，致贈中秋節慰問金20萬元，用行動關懷弱勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋傳情，企業有愛，台南在地車燈大廠龍鋒企業股份有限公司董事長、大台南警察之友會理事長林玉柱，事業有成仍不忘關懷弱勢，熱心公益不遺餘力，7日親自前往天主教台南市私立蘆葦啟智中心，致贈中秋節慰問金20萬元，用行動關懷弱勢。

蘆葦啟智中心李之琳主任表示，近幾年來大環境的改變，社會經濟層面波動已逐漸影響社福單位經營，在募款不易與服務拓展的雙重壓力之下，經營逐年備感壓力，幸好有林董事長等善心人士的關懷支持，讓身心障礙的弱勢孩子們及家庭，得以在社會上生存並保障其工作權。

林玉柱董事長主動關心天主教台南市私立蘆葦啟智中心已長達10餘年，長期提供該中心身心障礙者「中途」職場合作，目前有11位在該公司從事包裝貼標籤及相關職業訓練，以利日後進入社會就業，11位中有4位表現優異，目前已是龍鋒的正職員工。

林玉柱說，當年白手起家，員工從創業時12人到現在的1千多人，期間受過許多人的協助幫忙，公司才有現在的規模與成就，有感於取之於社會用之於社會，是企業的責任，個人每年均拿出為數不少的金額用於社會公益，捐助過的弱勢團體，包括創世基金會、台灣優秀生命協會、天主教伯利恆基金會等，希望讓更多有需要的家庭能因此獲得幫助，也拋磚引玉，希望喚起更多愛心人士關懷社會。

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