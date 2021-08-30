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咱們都是歹命人！活菩薩捐2130萬助548單親媽　86歲寡母傳愛50年

▲陳楊麗蓉阿嬤傳愛50年，幫助548單親媽度難關，北台南家扶的5位媽媽帶著孩子代表出席感謝感恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳楊麗蓉阿嬤傳愛50年，幫助548單親媽度難關，北台南家扶的5位媽媽帶著孩子代表出席感謝感恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導
「嘸管暗暝有多長，天總是攏會光！」、「咱們都是歹命人，孩子沒有父親，不能再沒有母親了，我們不能倒下！」，台南86歲陳楊麗蓉阿嬤出席頒發單親媽媽的慰問金活動，用過來人的「心內話」，鼓勵媽媽們堅強的活下去！

寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉，不捨新冠疫情對弱勢單親媽媽的衝擊，30日在亡夫忌日（農曆7月23日）當天，又捐款60萬元，幫助雲嘉南四個家扶中心的20位單親媽媽，由北台南家扶的5位媽媽帶著孩子代表出席，陳楊麗蓉阿嬤延續50年的愛心不間斷，共幫助了548位單親媽媽度難關，她積極的扮演媽媽們生命中的大貴人。

▲陳楊麗蓉阿嬤傳愛50年，幫助548單親媽度難關，北台南家扶的5位媽媽帶著孩子代表出席感謝感恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲寒梅基金會創辦人86歲陳楊麗蓉阿嬤（中）出席頒發單親媽媽的慰問金活動，鼓勵媽媽們堅強的活下去。

40歲白河區的林媽媽是位柬埔寨的新住民，先生病故拖累了家計，原本在山區溫泉會館負責房務清掃，也因疫情衝擊被迫放無薪假，後來透過朋友介紹才找到外地魚攤幫傭，每天清晨4時外出到中午，賺取基本工資維持家計，她感謝阿嬤的善舉，3萬元的慰問金足足高出她的薪水，希望作為孩子升學及生活零用，兩位女兒看到媽媽的堅強與辛苦，更加貼心陪伴，母女3人互動親密，展現樂觀積極的正能量。

37歲下營區的蔡媽媽先生肝癌病故，她也因車禍導致視神經受損，傷及視網膜右眼失明，左眼視力也模糊衰退，平日僅以家庭代工賺取微薄收入，3位孩子分別是高三、高一、及小四，只能在暑期假日努力打工貼補家用，生活雖辛苦，但家人同甘苦、相互扶持，對於能領取3萬元的慰問金有著及時雨的驚喜。

▲陳楊麗蓉阿嬤傳愛50年，幫助548單親媽度難關，北台南家扶的5位媽媽帶著孩子代表出席感謝感恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白河區的林媽媽（右1）兩位貼心的女兒特地寫卡片感謝媽媽的辛苦照顧。

北台南家扶中心主任莊淑惠指出，陳楊麗蓉阿嬤不善言辭，平日生活規律簡樸，喜歡健行保持體力，她總會在先生忌日時捐款幫助跟她同命運的媽媽們，作為對先生的懷念與回饋承諾。自1972年起已屆50年，慰問金額1130萬元，嘉惠548位媽媽，連同她2007年捐1000萬元成立寒梅基金會，總金額更高達2130萬元，她很珍惜此善緣的延續。她幫助單親媽媽善舉令人敬佩，2011年更獲台南市榮譽市民表揚。

▲陳楊麗蓉阿嬤傳愛50年，幫助548單親媽度難關，北台南家扶的5位媽媽帶著孩子代表出席感謝感恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲北台南家扶中心主任莊淑惠，帶著5位媽媽送上「感恩有您的」蛋糕，代表548位媽媽們，對陳楊麗蓉阿嬤永遠的感謝與祝福。

陳楊麗蓉阿嬤說：「嘸管暗暝有多長，天總是攏會光！」，這是陳楊麗蓉阿嬤一路走過來時路的心內話，北台南家扶中心主任莊淑惠，帶著5位媽媽送上「感恩有您的」蛋糕，代表548位媽媽們，對陳楊麗蓉阿嬤永遠的感謝與祝福。

▲陳楊麗蓉阿嬤，創辦一個專為寡母成立的基金會「寒梅基金會」。（圖／翻攝自寒梅基金會粉專）▲陳楊麗蓉阿嬤，創辦一個專為寡母成立的基金會「寒梅基金會」。（圖／翻攝自寒梅基金會粉專）▲陳楊麗蓉阿嬤，創辦一個專為寡母成立的基金會「寒梅基金會」。（圖／翻攝自寒梅基金會粉專）


陳楊麗蓉阿嬤26歲守寡，獨力接下亡夫的屋瓦生意，含辛茹苦扶養2個女兒成年，當事業逐漸步上軌道時，於1972年起開始默默行善，長達50年不輟，她選在先生忌日時捐款幫助有同樣命運的單親媽媽們，拿自身境遇鼓勵她們勇敢堅強，勇敢面對，挑起重擔好好教育子女成年。

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