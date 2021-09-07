鬧區旁也敢！尾隨高中女狂摸私處辯壓力大　色男賠25萬獲緩刑

▲廖姓男子去年10月，一路尾隨穿著高中運動服的小婷強制猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自pakutaso）



記者林冠吟／台北報導

廖姓男子去年10月晚間，看見落單的女高中生小婷（化名），竟一路尾隨她到基隆路3段的暗巷內，見準時機，衝上前抓住小婷的雙臂，再隔著小婷的褲子來回撫摸小婷私處，小婷尖叫並跪下掙脫，廖男見狀趕緊逃離現場。台北地院審理後，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判廖男有期徒刑9月，緩刑3年。

去年10月晚間8時許，穿著高中運動服的小婷獨自1人走在街上，卻被廖姓男子盯上，一路尾隨小婷至基隆路3段155巷176弄之巷弄內。廖男見準時機，竟朝小婷撲上，抓住小婷的雙手，確保她無法掙扎後，再以右手隔著小婷的褲子，來回撫摸小婷的私處，對其強制猥褻得逞。被嚇傻的小婷回神過後也大聲尖叫，跪下掙脫，廖男眼見事跡敗露，緊急逃離現場，逃離狼爪的小婷趕緊報警。

庭審時，廖男的辯護人替其辯護，主張廖男因課業壓力與家庭期待過大，一時失慮才犯案，其犯後也多次向小婷道歉，向法官請求減刑。但台北地院審理後指出，廖男為逞色慾，竟在鬧區旁的巷弄對小婷強制猥褻得逞，造成小婷案發後心理創傷，於獨自行走時感到驚恐害怕，難認廖男無可憫恕知情，拒絕辯護人的要求。

法官認為，廖男僅因一時壓力難以排解，就對小婷強制猥褻得逞，對小婷的身心健康與人格發展均造成影響，其起初雖飾詞否認，但最終坦承犯行，向小婷表示「很抱歉對小婷造成陰影，希望她能走出陰影」等語，事後也以25萬元賠償小婷，而小婷也表達願意給其機會，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判廖男有期徒刑9月，緩刑3年，於緩刑期間實施保護管束，並須依檢察官指示，完成精神治療或心理輔導計畫。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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