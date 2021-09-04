單戀男挨告村民連署幫求饒　「特技強吻」她雙腳離地！結局曝光

▲吳姓男子以拿物品給小玲的名義，突對小玲強吻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／台南報導

嘉義一名吳姓男子去年9月上午，前往小玲（化名）的住處拿物品給小玲，未料，吳男在將物品遞給小玲後，竟突然以右手扣住小玲的後頸，同時彎腰，再將小玲的身體往上帶，不顧小玲掙扎，對小玲強吻得逞。一審，法官依強制猥褻罪，判吳男有期徒刑6月，得易科罰金，吳男不服再提上訴；二審，法官駁回吳男上訴，但給予吳男2年緩刑。

去年9月上午，吳姓男子前往小玲新港住處，將2人約定好的物品遞給小玲，未料吳男以左手將物品遞給小玲後，竟突然用右手掌環扣住小玲的後頸，不顧小玲阻擋，將小玲的身體往上帶，使得小玲的雙腳被迫離地，吳男再立即彎腰，對小玲強吻得逞。被強吻的小玲事後報警，怒對吳男提告。

偵訊時，吳男承認確實有抱起小玲並吻她等事實，但強調自己是用抱的，不是強壓「我承認是性騷擾，不承認是強制猥褻」。吳男的辯護人也幫其辯護指出，從監視器畫面顯示，整起案件時間不超過5秒，吳男強吻小玲的時間僅有1秒鐘左右，主張案件應為性騷擾案件，而非強制猥褻。

一審法官審酌監視器畫面發現，吳男在親到小玲的嘴唇前，小玲已伸手阻擋，但吳男仍出力將小玲的身體往上帶，對其強吻得逞，判定吳男不顧小玲的意願，為「強制猥褻」無誤。法官指出，吳男為滿足、發洩個人性慾，對小玲的身體有物理上的強暴行為，認為吳男犯罪屬實，依強制猥褻罪，判其有期徒刑6月，得易科罰金。

吳男和檢察官皆不服，再提上訴。吳男向法官請求輕判，而檢察官則認為吳男至今否認犯罪，且未向小玲道歉，要求從重判刑；而小玲也指出，吳男害她不敢住在老家，還在老家散佈她因此事趁機對其敲詐的謠言，請求從重量刑。

對此，吳男則辯解，他曾和小玲聯絡多次，願意賠償小玲25萬元，並張貼道歉聲明在村內的公布欄1月，只是小玲要求賠償50萬元並登報道歉，因此而破局，至於向村民連署向法院求情一事，僅因一時情急失慮所致，請法院可以不用再斟酌該連署書，他也願意當場再對小玲道歉一次，以請求小玲的原諒。

二審法官審酌後認為，吳男犯罪事實明確，原審量刑並無不當，駁回其上訴，但其事後卻仍心存僥倖，企圖藉由鄉民連署，博取法院的同情，實有不該，但考量事後吳男已與小玲達成和解，並依小玲的意見，捐款40萬元給公益單位，給予其緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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