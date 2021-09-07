村民怒吼「基地台滾出去」　金門縣府聽到了！速函請NCC廢照拆除

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門金沙鎮何厝村聚集60、70村民拉白布條抗議，怒吼要「拆除基地台、基地台滾出去」，還給他們健康生活。金門縣府建設處今（7）日表示，NCC核准架設許可前，未事先查證建築物的合法性，將速函請NCC依法廢止電台執照並要求業者拆除。

鎮民代表馬自壯指出，這棟閒置民宅早在106、107年就偷偷安裝基地台，今年2月又增加3座基地台，痛斥裝在水塔裡面根本沒人知道，是村民發現民宅上多了3個白色物體起疑心，查證完才發現是基地台。昨天60、70名村民拉白布條抗議，當地村民表示，短短5年來，10多名村民陸續患得癌症，有得大腸癌、乳癌、肝癌等等，一名阿姨更在抗議現場怒吼「我老公本來好好的，是被害死」。

▲金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

根據金門縣地理資訊系統中95年建置的空照圖顯示，位於何厝的該基地台建築物於95年就已經存在，縣政府建設處查閱檔案，該建築物並沒有申請建築執照、也沒有建築令，進一步向金沙鎮公所查證也不是舊有房屋，故為「非法建築物」，將請公所查報。針對該建物屋頂上所架設的基地台，建設處表示，將速函請NCC依法廢止電台執照並要求業者拆除。

建設處強調，NCC於106年3月間依照「電信法」及「行動通訊網路業務基地台設置使管理辦法」規定，核發該基地台電台執照，因此，電信業者申請基地台電台執照由NCC「全權」管理，地方政府於核發電台執照前根本無權介入，NCC核准架設許可前未事先查證建築物合法性，僅於核發後副知地方政府。

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

建設處也進一步指出，縣府101年6月間經議會第五屆第5次定期會審議決議，制定「金門縣行動電話基地台設施設置管理自治條例」並報請中央核定，條文明定基地台不得設置於違章建築，以維護公共安全、市容觀瞻；但經內政部回函稱部分條文已涉牴觸通訊傳播基本法及電信法規定，屬於無效、不予核定，因此該自治條例無法施行。

不過，電磁波是否危害人體仍無明確定論，民眾因受電磁波陰影而終日提心吊膽致抗議聲浪不斷，縣府則呼籲，中央主管部門NCC對於未來如何把關電信業者申請基地台的位置，應檢討現行核准架設許可流程，讓地方政府一起共同協助，保障民眾免於恐懼的權益。

▲村民抗議怒吼「拆除基地台、基地台滾出去」，要求還給他們健康生活。（圖／記者林名揚翻攝）