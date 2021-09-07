國內發現首起本土兔熱病！南部60多歲男「無出國、沒養寵物」確診

▲疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(7)日公布國內首例兔熱病本土確定病例。國內自2007年將兔熱病列為法定傳染病監測，迄今共通報確診2例，另1例為2011年自美國境外移入。

疾病管制署表示，該名個案為居住南部地區的60多歲本國籍男性，有高血壓、心臟病、腎臟病等慢性病史，潛伏期間無國內外旅遊史及動物接觸史，家中無飼養寵物，住家附近有草叢及魚塭，同時有野貓出沒。個案因發燒、寒顫、腹瀉等症狀至某醫學中心就醫，血液培養之菌株經基因定序與土倫病法蘭西斯氏菌(Francisella tularensis)高度相似，於8月24日通報，經血清二採抗體檢驗陽性確診。個案經治療後症狀改善，目前已出院，同住者3人及醫院接觸者皆無疑似症狀。衛生及環保單位已前往個案住處周邊進行環境評估及消毒、完成附近居民健康狀況調查，並衛教民眾避免接觸家畜及野生動物、定期進行住處環境檢查消毒及滅鼠工作，另也督導通報醫院完成病房環境及實驗室消毒作業。

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兔熱病為人畜共通傳染病，病原菌為土倫病法蘭西斯氏菌，宿主包含野生動物、家畜及多種的硬蜱，主要野生動物宿主包含兔子、野兔、田鼠、麝香鼠、海狸、水鼠。病原循環存在於媒介節肢動物及各種哺乳類、鳥類、爬蟲類及魚類之間，低劑量即可致病，潛伏期與暴露劑量有關，通常為3-5天，亦可長達14天，流行地區包含北美、歐洲、亞洲及中東地區。傳染途徑多元，人類可經由吸血性節肢動物叮咬而感染，也可經由接觸受感染動物組織、吃到受汙染的食物或水或吸入受汙染的空氣而感染。目前沒有人傳人病例報告，實驗室職業暴露及從事野外活動者為風險族群。

疾病管制署提醒，民眾應避免接觸野兔、囓齒類等野生動物，也應避免生食野生動物或畜肉，著長袖衣褲或使用驅蟲劑以避免受節肢動物叮咬，處理動物屍體（尤其兔子）時，需佩戴口罩、防水手套，避免接觸或生飲受汙染的水。如出現高燒、寒顫、淋巴腺腫、病原侵入部位出現癒合緩慢潰瘍疼痛、咽頭炎、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史及動物接觸史。