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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯P被爆「選上高雄就不選總統」　藍營笑了：除非他腦袋撞到牆

▲▼柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲再被爆，是真的有意參選2022高雄市長。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北市長柯文哲，6日再被爆是真的有意參選2022高雄市長，秘密便當會對話還被曝光稱「選上高雄就不選總統」。對此，國民黨高雄市黨部主委李哲華表示，如果柯文哲真的願意到高雄來參選高雄市長，他是樂觀其成，因為等於是對現任市長陳其邁施政的否定。但他隨後也笑說，消息真假要再觀察，「除非腦袋撞到牆壁，才會說真的要選。」

對於今天傳出柯文哲真的要來選高雄市長，李哲華認為，如果柯文哲真的願意到高雄來參選高雄市長，他是樂觀其成，因為等於證明，現在陳其邁市長施政做不好，才會很多人要來挑戰，是對陳其邁施政的否定。

李哲華分析，國民黨在高雄雖然相對辛苦，但基本盤從韓國瑜被罷免之後，已經慢慢回升到原有基本水位，所以如果柯P來選，國民黨也會推出適當候選人作區隔，這不見得對國民黨不利。

▲▼國民黨中常會會後記者會 發言人歐陽龍 國民黨組發會主委李哲華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李哲華。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，李哲華也說，柯P很早就表明要參選總統，事實上也已積極布局，以他的年紀跟政治資源，還有台北市長的光環，一定要想辦法擴大民眾黨版圖，如果會來高雄參選，等於決心要把高雄市長選下來，可是這又面臨跟韓國瑜一樣的狀況。

他笑說，市長做一半又去選總統，這種途徑不可能再發生，柯P應該不會做這個打算，消息真假應該還要再觀察，「除非腦袋撞到牆壁，才會說真的要選，先當笑話一則。」

高雄政壇綜合判斷，這應該只是柯P再放出訊息、探聲量，讓大家討論他，因為民眾黨實力相對薄弱，主要就是靠聲量維繫。事實上，以去年高雄市長補選的時候，在高雄深耕已久的市議員吳益政代表民眾黨參選，但當時的得票率很現實，應該不會讓民眾黨認為到高雄有勝選的機會，所以柯P選高雄的意義在哪？機率應該近乎於零。

▲▼柯文哲參拜松山慈祐宮。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲參拜松山慈祐宮。（圖／記者袁茵攝）

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