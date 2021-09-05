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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚張亞中黨主席辯論表現最好　前藍委分析：但最後勝選的不會是他

▲▼國民黨主席政見說明會（江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源）。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席政見說明會（江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源）。（圖／國民黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席25日改選，昨舉行電視辯論會，四位候選人針對兩岸論述、2022選戰佈局、黨務改革、對美關係等議題交鋒。對此，前國民黨立委邱毅評價，四人之中表現最突出的是張亞中，且辯論會後，至少三項民調顯示張亞中遙遙領先，「但選舉的結果不可能同於民調，極可能還是朱立倫獲勝。」

邱毅5日在臉書發文表示，看了國民黨主席參選人的電視辯論會，有些感想不吐不快。綜合來說，江啓臣頻頻看稿，缺乏自信、朱立倫避重就輕，自吹自擂、卓伯源表現平穩，但脫離政治舞台太久，「最精釆的還是張亞中，他的論述有不少干貨，四個人裡表現最為突出。」

邱毅指出，江啓臣的臨場表現活脱就是「讀稿機二世」，像極了蔡英文。談到兩岸關係，他模仿馬英九那套「一中各表，親美和中」，還要找馬英九當特使去大陸。朱立倫口才比江啓臣好的多，吹起他豐富的資歷，就像搞相聲一般精彩，「但當張亞中以《維基解密》中稱他為美國在台線民時，他面對質疑完全無法招架。」

邱毅表示，張亞中的表現有些激動，但若了解他在選舉過程中所受到的打壓，就能體會他的憤慨情緒，「許多不了解島內政治生態的蛋頭學者，可能會以缺乏政治情商來苛責，但是對陳舊腐敗的百年政黨，不做這般直白的批評，哪還有改革的可能。」

對於辯論後的支持度變化，邱毅指出，至少有三項民調顯示張亞中遙遙領先、江啓臣居次、朱立倫第三、卓伯源殿後，但選舉的結果不可能同於民調，極可能還是朱立倫獲勝，「在國民黨的醬缸

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