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疫情重創國內旅宿業　民進黨立委：重啟安心旅遊方案

▲▼ 民進黨立委許智傑為旅宿業請命。（圖／許智傑國會辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑（中）為旅宿業者請命。（圖／許智傑國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情重創旅遊業，民進黨立委許智傑、陳歐珀等人連同旅宿業者舉行記者會，呼籲應針對受創產業推動「紓困5.0」，重啟安心旅遊補助方案，並直指目前觀光發展基金已經花的差不多，行政院應以特別預算，為旅館業做紓困，以振興國旅。

許智傑、陳歐珀、林宜瑾、邱志偉今天上午舉行「旅宿業要活下去！營運補貼要繼續！安心旅遊不能停！」記者會，許智傑表示，雖然政府今年5月至7月推動紓困4.0，編列32.57億元補貼營運成本和員工薪資，但自今年8月紓困方案結束後，國內旅宿業仍未見復甦，呼籲儘速推動紓困5.0，將持續受到影響的行業納入紓困範圍。

許智傑補充，相較2020年安心旅遊補助高達94.3億元，創造逾674億元的觀光效益，不過，今年疫情較去年更嚴重，交通部的國旅券卻只編列12億元，呼籲政府應該重啟安心旅遊補助方案振興國旅。

旅館全聯會洪崇元理事長指出，旅宿業因為特殊經營型態、勞力密集的產業，縱使三級警戒期間停業也有固定支出必須支付，根據旅館全聯會調查，7月份住房率僅18%、8月21%、9月13%，10月更是不滿20%，以此住用率旅宿業根本無從維持基本營運。

洪崇元指出，這次國旅券政策利用抽獎方式，只有5%國人受惠，名為振興實質上卻缺乏振興的綜合效益，建議重啟安心旅遊補助2.0，提高旅客受惠人次，編列國旅補助特別預算才是兼顧紓困及振興的最佳解方，另為保護消費者與從業人員的健康安全，需要政府協助業者增購防疫設施、物資，如疫苗、防疫設備、快篩試劑及防疫安全門等，以因應後疫情時代的變化。

交通部觀光局副局長周廷彰表示，觀光局會持續向部內爭取紓困補助，相較去年推動安心旅遊方案，今年是配合行政院政策提出「國旅券」等加碼，希望可藉此「引客」，搭配旅宿業「留客」措施，盼可達到去年安心旅遊方案的效果。

周廷彰補充，針對旅宿業者，今年包括貸款額度、成數、金額都有延長，目前全國已有1千多家旅宿業者申請，貸款金額達到90多億元，未來也將持續滾動式檢討防疫措施。

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