多國與台灣斷交後悔　外交部提醒宏都拉斯：中國承諾華而不實

▲宏都拉斯自由重建黨2度推舉卡斯楚參選總統，卡斯楚表示她若勝選，會「立即與中國大陸開展外交和商務關係」。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

我國友邦宏都拉斯11月將舉行總統大選，而在野的自由重建黨總統候選人卡斯楚（Xiomara Castro）揚言，當選就與中國建交，這意味屆時將與台灣斷交。不過，由於諸多與台灣斷交的國家，後來都釋出「後悔」的訊號，因此我外交團隊也明確向宏國提醒，中國的承諾向來華而不實。

我國中美洲友邦宏都拉斯將於今年11月28日舉行總統大選，共有15組候選人正式登記參選。其中，宏國在野黨「自由重建黨」(Partido Libre y Refundación, LIBRE)總統候選人卡斯楚在競選活動中表示，她若當選將與中國建立外交及商貿關係。

對此，外交部6日表示，已事先掌握相關資訊並密切注意中，我國駐宏國大使館也持續與宏國各方人士加强互動與溝通，說明台宏邦誼悠久，兩國合作長期嘉惠人民，對宏國的經濟與社會發展具有重要作用，同時我方也提醒宏方瞭解中國政府的承諾向來華而不實，以及為破壞友邦與台灣外交關係使用一慣技倆。

事實上，宏都拉斯有意「變心」已不是第一次，從蔡英文政府上任之初，中國大力挖角台灣友邦，宏都拉斯就一直是「榜上有名」，但最終都在外交團隊努力下，保住邦誼關係。

最近一次宏都拉斯邦誼動搖，是在5月時，宏都拉斯同樣遭受疫情侵襲，當時為了盡快取得新冠肺炎疫苗，再度釋出轉向中國的訊號，給予台灣極大壓力。

不過，過去許多台灣的邦交國，在轉向中國之後，多半也釋出「後悔」的訊息，認為本來承諾的都未能如實達成。對此，外交部面對宏都拉斯候選人，這次當眾承諾當選後就轉向中國一事，也明確向宏都拉斯方面提醒，中國政府的承諾向來華而不實，只是為了破壞台灣外交關係的伎倆。

統計台灣目前的友邦國家，總共有15國，拉丁美洲與加勒比海方面，有瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、貝里斯、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

在南太平洋方面，台灣則有馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉、吐瓦魯等；而非洲有史瓦帝尼；歐洲方面則有教廷。