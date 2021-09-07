大陸豪華車市8月銷量首降　「缺芯」全年預估減產166.6萬輛

▲大陸奧迪汽車位於江蘇南京的展銷中心。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

根據中國汽車流通協會數據顯示，8月乘用車市場銷量預計達171萬輛，同比下降1.5%。其中，豪車市場近年來首次下降，零售量為27.8萬輛，同比下降9.4%。此外，《Auto Forecast Solutions》最新數據稱，因全球汽車芯片（晶片）短缺加劇，截至8月29日，全球汽車累計減產688.7萬輛，中國預計減產166.6萬輛。

▲受全球缺晶片影響，大陸汽車業持續減產應對。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，8月大部分廠商存在減產或調整產品線的情況，銷售受到一定影響，8至9月細分市場的銷量增速或將繼續下滑。中國汽車流通協會出行分會秘書長常亮日前表示，「缺芯」將向豪華車品牌終端傳導， 「但豪華車市場需求很高，隨著芯片供應問題緩解，銷量或將有所回升。」

受全球「缺芯」大環境影響，豐田汽車被爆出計劃將9月全球汽車產量減少40%；德國大眾集團8月21日表示，由於半導體供應緊張，該公司可能需要進一步減產，大眾將削減沃爾夫斯堡主要工廠的產量。

據《CNBC》報導，由於半導體晶片短缺，通用汽車再次大幅削減其北美工廠的產量，證明全球零部件缺貨仍是汽車行業的嚴重問題。通用汽車表示，將新增或延長其位於美國、加拿大和墨西哥的八家工廠的停工時間，「部分新衍生的停產週期或將持續兩周。」