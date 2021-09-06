台灣友邦總統候選人當選恐斷交　外交部提醒：中國承諾華而不實

▲宏都拉斯自由重建黨2度推舉卡斯楚參選總統，卡斯楚表示她若勝選，會「立即與中國大陸開展外交和商務關係」。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對宏都拉斯總統候選人前第一夫人卡斯楚（Xiomara Castro）宣布，若當選將與中國建交，外交部6日表示，已事先掌握相關資訊並密切注意中，也已提醒宏方，中國政府承諾向來華而不實。

我國中美洲友邦宏都拉斯將於今年11月28日舉行總統大選，共有15組候選人正式登記參選。其中，宏國在野黨「自由重建黨」(Partido Libre y Refundación, LIBRE)總統候選人卡斯楚在競選活動中表示，她若當選將與中國建立外交及商貿關係。

對此，外交部表示，已事先掌握相關資訊並密切注意中，我國駐宏國大使館也持續與宏國各方人士加强互動與溝通，說明台宏邦誼悠久，兩國合作長期嘉惠人民，對宏國的經濟與社會發展具有重要作用，同時我方也提醒宏方瞭解中國政府的承諾向來華而不實，以及為破壞友邦與台灣外交關係使用一慣技倆。

外交部指出，今年適逢宏都拉斯與台灣建交80週年，兩國邦誼穩固友好，各項合作計畫推動順利，成效良好，獲得宏國朝野及人民的普遍肯定，未來我國將在深厚友好的合作基礎上，持續強化台宏兩國合作關係、鞏固邦誼。