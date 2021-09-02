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高虹安當「一日實習生」到北市府參加晨會　黃珊珊：我沒注意到

▲▼台北市副市長黃珊珊出席2021台北動物保護月啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊出席2021台北動物保護月啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

被民眾黨內欽定參選新竹市長的立委高虹安，近來已開始布局新竹市地方選務，甚至還被身兼黨主席的台北市長柯文哲安排，8月30日到市府「實習」觀摩市政處理流程，包括從早參與晨會，一路出席到防疫記者會前會。對此，被視為角逐2022台北市長選舉的台北市副市長黃珊珊表示，自己沒有注意到高虹安有開晨會、防疫記者會前會。

府內人士1日透露，高虹安在8月30日就來到市府實習，從早上7點30分的晨會開始，跟在市長柯文哲旁觀摩、參與各種大小會議，一直到晚間下班時間才離去。柯文哲也於防疫記者會中證實，高虹安很想知道平常地方政府怎麼運作的，對她監督中央的工作有幫忙，來拜訪也會跟她有一些談話；至於身分部分，「朋友的身分都可以來」，一個立委來拜訪他，談一談事情都很正常。

台北市副市長黃珊珊2日出席2021台北動物保護月啟動記者會，被問到有沒有看過民代去市府開晨會？黃珊珊表示，自己有看到高虹安，「我們常常跟她聯絡，我也常去立院拜訪立委。」因為有許多法案需要立委幫忙。

黃珊珊提及，高虹安當天是來拜訪柯文哲，但應該不是所謂「見習」，只是台北市政府有很多法案，包括電子煙、外送平台等，這些要推動都必須與立委溝通，而立委到這邊來討論法案，沒有什麼特別的感覺。

針對高虹安有去開晨會？黃珊珊說，「我沒注意，我有去開晨會，但沒有注意。」現場媒體追問，高虹安還有去開防疫記者會的會前會，黃珊珊笑答，「我也沒注意，我很忙，我們要整理很多資料，但我中午有跟她吃便當，當時是休息時間。」而吃便當時也聊了一些台北市政府拜託立院的法案。

最後，針對高虹安過去也曾被點名選台北市長，是否會影響到同樣被視為角逐2022台北市長選舉的黃珊珊資源？黃珊珊僅表示，「不要只想選舉。」

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