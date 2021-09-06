防Delta入侵！北市稽查防疫規範8.3萬家次　卡拉OK開唱遭罰6萬

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲6日在防疫記者會表示，在這兩三週逐漸解封，路上車流量、風景區流量都上升，會逐步解封沒錯，但希望大家盡量遵守規則，就在上週北市府查核8萬3411家次，抓到不合格、限定改善家次為439。

柯文哲指出，不是說抓到一定要罰款，但明顯錯誤一定要罰，例如，夾娃娃的店沒申請就復業開店抓到罰3000元，花卉批發市場未落實進場體溫測量罰3000元，龍山寺地下街餐飲未採梅花座罰3000元，還有卡拉OK開唱罰6萬元，希望大家配合，在逐步解封的狀況下要按照規則辦事。