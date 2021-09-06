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今天鬼門關！　命理師曝「10禁忌」：普渡品要吃完...觸犯衰整年

▲今天中元節！民俗專家曝：普渡拜拜最忌諱2時間點。（圖／楊登嵙提供）

▲今天鬼門關，當心不要犯了不該犯的錯。（圖／楊登嵙提供）

實習記者陳妙津／綜合報導

今（6）日鬼門關，好兄弟們也將陸續返回陰間，但鬼月的最後一天仍有不少禁忌要注意，星座塔羅牌專家小孟老師在粉專分享10大鬼門關禁忌，提醒大家千萬別犯了不該犯的錯，讓好兄弟留下纏著你，導致衰運不斷。

1.普渡品要吃完：
若普渡品沒吃完，好兄弟聞到後會尋原來氣味再回去吃，容易吸引好兄弟回頭找上門，若真的吃不完，可以把這些食物捐贈給慈善機構，或是需要的人。

2.不要說再見：
鬼門關當天避免跟好友親友說再見，避免好兄弟聽見後不願離去，或是讓好兄弟對你留下深刻印象因此「結緣」，下次鬼門開來找你。

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3.勿放磁鐵在家中
鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

4.不要聽佛經：
鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

5.不要擺花香：
鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

6.玩偶要藏起來：
鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。

▲▼燃燒中的白色蠟燭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲夜晚點蠟燭恐讓好兄弟尋光而來。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

7.晚上不點蠟燭：
晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

8.不要跟祖先抱怨：
鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9.不要迴向冤親債主：
鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10.鬼門關若要生產：
鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介幫助你生產成功。

 

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