　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

看電視靈感一來「抄下5數字」竟簽中樂透　他花5美元爽拿百萬大獎

▲▼樂透,彩券（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名男子看電視得到靈感，幸運簽中20萬美元樂透大獎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

看電視也能簽到頭彩號碼！美國南卡羅來納州彩券公司表示，一名男子只花5美元（約新台幣140元）買了一張彩券就對中5個開獎號碼，贏得20萬美元（約新台幣552萬元）的獎金，而男子透露，他只是剛好在電視節目上注意到一些數字，所以選了這組獎號簽注。

根據美國CNN報導，南卡州教育樂透彩券公司（SC Education Lottery）於8月31日開出20萬美元大獎，得獎者是一名不願透露姓名的男子，他在鎮上一家聯鎖超市「Piggly Wiggly」花了5美元買了一張Palmetto Cash 5彩券，就幸運以小於50萬分之一的機率簽中大獎。

男子向彩券公司表示，自己在觀看一檔電視節目時注意到，其中出現了1、10、16、17、18這5個數字，他就決定用這組號碼簽注樂透，結果就中獎了。不過男子並未透露他看的是哪一檔節目。開出大獎的Piggly Wiggly門市也因為這樣獲得了2000美元（約新台幣5.5萬元）的佣金。

此前，南卡羅來納州也誕生一名超級幸運兒，來自大斯特蘭德（Grand Strand）地區的男子買了2張Mega Millions Quick Pick彩券，先是在7月16日用其中一張彩券而獲得4萬美元（約新台幣110萬元），沒想到，相隔11天後，另一張彩券又在7月27日開出300萬美元（約新台幣8280萬元）的大獎。這名幸運兒表示，自己簡直不敢相信，家人得知之後更是震驚。

►老婦刮刮樂中1600萬！老闆竟搶走彩券「轉身就跑」　跳上機車狂逃
►打完疫苗變富翁！美失業婦一覺醒來抽中5600萬　嗨喊：夢想實現了
►「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
收到細胞簡訊可以上班嗎？　5大QA一次看懂
110萬簡訊爆「雙北篩檢潮」　1830人PCR出爐
肯德基蛋撻買一送一！　還可線上轉贈送禮
抓政二代闖紅燈吃2申誡！起底條子鴿時任保一鎮暴警　2關鍵打臉
陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字　萬人讚爆
快訊／台中港300噸起重機翻覆　操機員「頭骨破裂」慘死
KARA成員剛上《Running Man》確診！　兩男團染疫
混血嫩模被夫拿裸照「威脅斷腳筋」！　與閨蜜最後談話曝
阿信媽媽遭車撞血流如注　爸爸首發聲曝「最新狀況」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

幾內亞政變「人民在狂歡」　人海擠爆迎接軍人！嗨喊自由了

全家一起吃晚餐...女醒來發現媽昏迷不醒　7家人離奇陳屍在客廳

看電視靈感一來「抄下5數字」竟簽中樂透　他花5美元爽拿百萬大獎

塔利班「自己埋的炸彈」找不到　求聯合國排雷小組幫忙定位、拆除

女被「割草機輾壓」瞬間割掉腳趾　截肢恐怖畫面曝光！

幾內亞政變恐衝擊鋁價！全球最大礦藏落軍方手　產量將受影響

快訊／上任才2周！德國駐中大使賀岩過世　享年54歲

雪乳妹「霸氣乾杯」爆紅！啤酒溢出流滿身　大螢幕轉播全場嗨翻

他將「Nokia神機」吞下肚！整台3310橫躺胃裡　醫生看X光照超傻眼

日本「疫苗大臣」角逐下屆首相　河野太郎爆夯民調奪冠！

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

騎士停外側想迴轉頻回頭看車況 觀察10多秒催油門...秒被撞飛！

幾內亞政變「人民在狂歡」　人海擠爆迎接軍人！嗨喊自由了

全家一起吃晚餐...女醒來發現媽昏迷不醒　7家人離奇陳屍在客廳

看電視靈感一來「抄下5數字」竟簽中樂透　他花5美元爽拿百萬大獎

塔利班「自己埋的炸彈」找不到　求聯合國排雷小組幫忙定位、拆除

女被「割草機輾壓」瞬間割掉腳趾　截肢恐怖畫面曝光！

幾內亞政變恐衝擊鋁價！全球最大礦藏落軍方手　產量將受影響

快訊／上任才2周！德國駐中大使賀岩過世　享年54歲

雪乳妹「霸氣乾杯」爆紅！啤酒溢出流滿身　大螢幕轉播全場嗨翻

他將「Nokia神機」吞下肚！整台3310橫躺胃裡　醫生看X光照超傻眼

日本「疫苗大臣」角逐下屆首相　河野太郎爆夯民調奪冠！

立訊傳產品不合格遭退貨　陸媒：告別「高增長時代」　

近視矯正「眼睛畏光＋有異物感」亮哲心疼女兒　換「日拋型」舒適戴整天阻止惡視力

培養野外急救能力！台東面山學校36小時訓練課程　歡迎報名

王宏恩／美國挺台灣民意過半　多虧中國？

幾內亞政變「人民在狂歡」　人海擠爆迎接軍人！嗨喊自由了

拍到院長臉猙獰被要求換畫面　他：條子鴿記2申誡，我收到2行眼淚

前台大醫：3種人最容易突破性感染！英研究「多無症狀」防疫陷麻煩

19歲半工半讀領22K「給5千孝親費」淚：戶頭剩131！　眾人怒罵父母

《超級瑪利歐》新款家居服來了！還有軟萌蘑菇、星星抱起來很舒服

抱著睡覺「女友變很燙」！他每晚被熱醒崩潰　網友共鳴：洗澡也是

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

國際熱門新聞

幾內亞驚傳政變　首都激烈槍響

騙過塔利班　特種部隊用罩袍撤離

老婦幸運刮中1600萬　老闆竟搶走彩券逃跑

馬斯克：特斯拉電動車不再配置方向盤、踏板

阿富汗女性讀大學　塔利班規定出爐

幾內亞爆政變！　「捕捉總統」影片曝

Delta在巴西攻擊力下降？　2大關鍵曝光

3歲妹被裝「小肚子」勇敢讓人疼

雪乳妹霸氣乾杯爆紅！啤酒溢出流滿身

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

日本首相接班　河野太郎民調居冠

第一代麥當勞叔叔離世　享壽87歲

幾內亞疑政變 　叛軍宣稱拘捕總統

他打莫德納頭髮掉光「狂冒膿包」　可能原因曝

更多熱門

相關新聞

女被割草機割掉腳趾　恐怖畫面曝光

女被割草機割掉腳趾　恐怖畫面曝光

美國一名女子在自家院子割草不小心跌倒，導致左腳慘被割草機輾過，大拇指嚴重割傷最後只能截肢，恐怖過程全被監視器給拍了下來，影片後來在網路上瘋傳。

雪乳妹霸氣乾杯爆紅！啤酒溢出流滿身

雪乳妹霸氣乾杯爆紅！啤酒溢出流滿身

塔利班傳阻止6撤離包機起飛

塔利班傳阻止6撤離包機起飛

美9／20開打第3劑！　莫德納「缺數據」恐卡關

美9／20開打第3劑！　莫德納「缺數據」恐卡關

19架共機擾台　美議員要求拜登採更強硬姿態

19架共機擾台　美議員要求拜登採更強硬姿態

關鍵字：

美國樂透彩券簽樂透簽注頭彩號碼北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

女網紅直播遭6男童扒褲、打屁股性騷

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面