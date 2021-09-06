看電視靈感一來「抄下5數字」竟簽中樂透　他花5美元爽拿百萬大獎

▲美國一名男子看電視得到靈感，幸運簽中20萬美元樂透大獎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

看電視也能簽到頭彩號碼！美國南卡羅來納州彩券公司表示，一名男子只花5美元（約新台幣140元）買了一張彩券就對中5個開獎號碼，贏得20萬美元（約新台幣552萬元）的獎金，而男子透露，他只是剛好在電視節目上注意到一些數字，所以選了這組獎號簽注。

根據美國CNN報導，南卡州教育樂透彩券公司（SC Education Lottery）於8月31日開出20萬美元大獎，得獎者是一名不願透露姓名的男子，他在鎮上一家聯鎖超市「Piggly Wiggly」花了5美元買了一張Palmetto Cash 5彩券，就幸運以小於50萬分之一的機率簽中大獎。

男子向彩券公司表示，自己在觀看一檔電視節目時注意到，其中出現了1、10、16、17、18這5個數字，他就決定用這組號碼簽注樂透，結果就中獎了。不過男子並未透露他看的是哪一檔節目。開出大獎的Piggly Wiggly門市也因為這樣獲得了2000美元（約新台幣5.5萬元）的佣金。

此前，南卡羅來納州也誕生一名超級幸運兒，來自大斯特蘭德（Grand Strand）地區的男子買了2張Mega Millions Quick Pick彩券，先是在7月16日用其中一張彩券而獲得4萬美元（約新台幣110萬元），沒想到，相隔11天後，另一張彩券又在7月27日開出300萬美元（約新台幣8280萬元）的大獎。這名幸運兒表示，自己簡直不敢相信，家人得知之後更是震驚。

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