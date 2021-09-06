3天前才見混血女模！閨蜜曝最後談話內容　夫拿裸照「威脅斷腳筋」

▲羅女IG擁有3萬多名粉絲。（圖／翻攝自羅女IG）

記者曾筠淇／採訪報導

本站曾報導《22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」 男方回應了》，22歲的混血羅姓女模墜樓身亡後，羅母向記者痛訴女兒根本是被「渣男逼死的」，且曝光家暴內幕；對此，女模丈夫6點回擊，並強調未施暴。女模好友昨日得知男方說詞後，也決定發聲說出真相。

羅母昨（5）日接受《東森新媒體ETtoday》採訪，氣憤直呼「她（女兒）是被渣男逼死的！明知道憂鬱症嚴重還聯合家人趕她走。」羅母指控男方除了目中無人，且還多次家暴、囚禁女兒，「我女兒我都捨不得打，他當沙包在打。」羅女也曾向媽媽求助，「他（男方）說我要去大陸他就要把我裸照發出去，也要發在微博。」

▲▼羅女說自己被男方威脅。（圖／羅母提供）

羅女丈夫對此則表示，「她媽媽沒有一句話屬實」，且他根本沒有對羅女施暴，如果有的話，阿姨為何不帶羅女驗傷？他還強調是羅女先外遇，他才會提離婚，「她會自殺，純粹只是我提了離婚。」

面對丈夫這席話，將羅女視為妹妹的好友決定出面發聲，希望能替羅女討回公道。好友在臉書上表示，「男方長期家暴女方已是眾所皆知」，羅女的家人雖想將女兒接走、離開台灣，但是男方卻拿裸照來威脅，「連媽媽都敢威脅，帶走女兒離開就要斷其腳筋。」

好友透露，事發前3天她曾與羅女見面，逼問之下，她才知道對方又被家暴，且身上連一張百鈔也沒有。羅女因為憂鬱症的關係而有自殺傾向，之前脖子被劃破大動脈，所幸被救回，然而最終仍發生悲劇。

▲羅女相驗，丈夫昨日抵達殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

「很後悔沒有把她留下來住在我家，很可能能救她一命...我真的很自責。」好友心痛表示，羅女當時因為怕丈夫擔心，所以沒多久後表明要回家，怎料那卻是兩人最後一次碰面。

好友說，羅女其實早已有意離開男方，但對方一直說自己會改，所以羅女才心軟，想不到換來的卻是更多的傷痕，「男方也是不出所料的再打自己的妻子，私底下女方都有跟我們朋友說，男方卻一口咬定身上的傷都是女方自己造成的。」

好友氣憤表示，羅女失蹤時，男方卻在限時動態上貼出自己打英雄聯盟的畫面；羅女離世後，男方更只PO限時動態說「她去當小天使了，但我還是會繼續寫歌」。她根本看不出男方有什麼悲傷情緒，「哪種老公心情可以這麼淡定？」

▲好友出面發聲。（圖／翻攝自Facebook）

好友也向記者指控，「男方的行為是沒有會改的意思，家暴越來越誇張」，羅女一直活在陰影之中，從來沒好過，所以昨天她一看到男方說法就很生氣，「甚至男方還說女方媽媽說的是假的，我們這些當朋友的更火大！」

「為什麼女方會想自殺？」好友直指「男方和他的家人全部都是殺人犯」，羅女就是長期活在痛苦之中，否則怎會選擇以這樣的方式結束生命？好友形容羅女像是嫌犯般，被男方囚禁，且男方還會控制羅女社群網站，害好友們之前都聯繫不上羅女，不只有臉書、LINE和IG，「女方的手機他都能掌控。」

好友最後也說，畢竟雙方仍有婚姻關係，所以她也沒辦法多干涉，只是很無奈、很難過，「總之那男的就是個吃軟飯的，所以我才會留言男方只是想脫罪，這是小孩都看得出來的事情。」