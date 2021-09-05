大學教授沒疫苗打　賴士葆：指揮中心進行一場豪賭

▲大學即將開學。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

有大學教授抱怨，高中以下教職員幾乎都打過疫苗，國高中生被列優先對象，大學卻是學生先打，大學教師年齡介在30至60歲間，輪不到BNT疫苗。對此，國民黨立委賴士葆也批評，指揮中心大權在握，決定疫苗施打的優先順序，真是在進行一場豪賭，因為這是關乎民眾接種疫苗產生保護力來對抗病毒。

賴士葆5日在臉書表示，過去政府對防疫過度自滿，不認為要超前部署打疫苗，加上採購疫苗接連犯了決策疏失，以至於疫苗問題一直處在窘迫的狀態，因為疫苗到貨的時間和數量的不可預期，陳時中才說「機會公平問題永遠無解」，但實際上是指揮疫情指揮中心權力太大，決策又受制於政治的考量。

賴士葆指出，英美先進國家對於疫苗施打順序的決策有嚴謹的制度和組織規範，除了數十名專業團體的代表，還有代表庶民的消費者多元參與，所有的會議過程都會公開上網，決定施打順序都有科學的證據和論述，也會參酌網路民調對施打順序的意見，讓社會大眾產生信賴感，反觀台灣就是陳時中一個人說了算，整個防疫過程陳時中幾乎是政治防疫凌駕科學防疫。

賴士葆認為，政策轉彎優先給年輕學子施打，大學教授卻被忽略，他們一向是最不會抗議爭取權益的族群，年金改革的時候，大學教授是所有人當中被砍得最淒慘的一群，因為疫苗嚴重短缺，所以台灣陷入不同年齡世代、族群、行業的矛盾和對立當中，疫苗施打關乎生命與生死，指揮中心簡直扮演上帝的角色來定奪誰該優先施打。

賴士葆提到，指揮中心拼第一劑的覆蓋率，長榮機師打完兩劑疫苗後突破性的感染，專家說變異株若進到社區，打一劑跟沒打一樣，已經施打一劑的長者能夠阻擋病毒變異的病毒嗎？疫苗不足，爭議和抗議會持續不斷，但指揮中心若秉持公平、公正、公開的原則，至少能讓大家信服。